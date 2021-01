PRVI ČOVEK PRIMERE OPTUŽUJE: Junajted, Liverpul i Real uništavaju fudbal

Predsednik španske fudbalske Primere Havijer Tebas, optužio je vodeće engleske klubove, Mančester junajted i Liverpul da sa FIFA i Realom planiraju da "unište" fudbal.

"Ceo projekat iza kulisa su započeli Infantino i Perez, ali i Glejzerovi i ljudi iz Liverpula su bili aktivni i održavali sastanke. Sve su pokušali da drže u tajnostim pre nego što je sve objavljeno u oktobru", kaže Tebas.

Nedavno je procurelo da bi članovi klubova "velike šestorke", koji bi stajali iza osnivanja, imali po 310 miliona funti kao klubovi-osnivači.

Uz to, imali bi po 130 miliona po sezoni u grupi od 20 titmova koji bi se takmičili po ligaškom sistemu.

"Da li se tu radi o čistoj pohlepi? Definišite to kako želite, ali to je ideja. Taj projekat će uništiti Ligu šampiona. Na tome rade. Nestaje Liga šampiona i sav novac koji generiše, oni sve to žele da podele međusobno", rekao je Tebas.

Kurir sport

Kurir