ODBILI SMO PONUDU OD 5 MILIONA EVRA Terzić: Zvezda imam sistem i pravi budžet

Zvezdin fudbaler je navodno mogao da napusti klub ovog prelaznog roka za pet miliona evra.

- Imali smo ponude za Gavrića, Nikolića i Petrovića. Veljko je dobio kapitensku traku, za njega je bila najveća ponuda, ali smo je odbili. Vidimo ga u budućnosti kao Pirla ili Modrića. Ima jak karakter, mentalitet pobednika i neće otići bez ozbiljnog novca. Imali smo ponudu od 5 miliona, ali nismo hteli da razmišljamo o tome, rekao je generalni direktor crveno-belih gostujući na Areni sport.

foto: Www.crvenazvezdafk.com/Nikola Mitić

Terzić pak nije želeo da licitira time koliko je novca trebalo da bude ponuđeno da bi Nikolić otišao.

- Neće biti hendikep ako neki igrači odu. Ne mogu da se zakunem da niko neće otići, jer je interesovanje za naše igrače veliko. Niko nije spreman da plati mnogo, zbog pandemije, a mi smo odbili sve pozajmice sa pravom otkupa.

Ukazuje Terzić na ogroman gubitak u prihodima koji je linearno pogodio sve aktere u fudbalskom biznisu.

- Zvaničan podatak je da je nestalo 13 milijardi evra, a 9 iz evropskog fudbala i sigurno da se to prenelo i na Crvenu zvezdu. Neke naše procene su da smo ostali bez 22 miliona evra zbog pandemije. Imali smo plan prihoda, i on je umanjen za 22 miliona, i to ćemo morati da nadoknadimo. Imamo plan i prostor da nadomestimo tu prazninu, treba nam strpljena, ali neće biti problema što se tiče finansija.

Izbija iz Terzića ponos kada konstatuje da je poslednjih godina klub neverovatno porastao, postao samoodrživ sistem koji u budućnosti može da bude samo još bolji i efikasniji.

- Zvezda je jako porasla u 7 godina od kada ga vodi ova uprava. Kao klub smo porasli u mnogim parametrima. Gledamo baš skoro, dok smo pripemali neke stvari za Skupštinu, i sami smo bili frapirani kad smo stavili sve na paprir. Postali smo klub od ugleda, koeficijent nam konstantno raste, imamo rezultate na svim poljima, i zbog svega toga imamo veći priliv novca.

foto: Zorana Jevtić

Prema rečima Zvezdinog direktora, klub ne mora svake godine da igra Ligu šampiona da bi se finansijski održao kao do sada.

- Ne mora Liga šampiona, može i Liga Evrope, ali nam Liga šampiona ipak donosi više, čistih 10 miliona. Mi smo u poslednjih 6.5 godina, u proseku imali 11 miliona evra samo od transfera. Zvezda bez problema može da ima budžet 30 miliona ako ostvaruje rezultate, uz redovne prilive glavnih sponzora (4 miliona Gasprom, 1.2 Telekom). Osposobili smo sistem da možemo da pravimo taj budžet.

Naravno, govorio je Terzić i o predstojećim utakmicama sa Milanom...

- Pretiti Milanu, koji ima najbolji tim u poslednjih 20 godina, nije ni primereno, ni fer-plej. Takvoj ekipi, koja ima takve igrače, jednostavno se ne preti. Ali sportski je nadati se pobedi, pogotovo što smo mi Zvezda, i svaki igrač je u obavezi, zbog dresa koji nosi, da se nada prolasku bez obzira na to ko je rival. Sigurno da Milanu neće biti lako, ali možda su ovo krupne reči...

Terzić je dodao i to da u ovom trenutku nema informaciju o tome da li će meč Zvezde i Milana u Beogradu biti igran pred navijačima.

- Mi se pripremamo za oba scenarija, sad sve zavisi od situacije u Srbiji, od broja zaraženih. Imamo 17 dana do utakmice, možemo se organizovati sa svim tehničkim detaljima i da meč bude organizovan na najvišem nivou, i da nas pet dana pre utakmice obaveste da može publika.

Kurir sport

Kurir