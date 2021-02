DEBELI ODLAZI DOĐAVOLA, OBJAVI DA JE MRTAV: Šokantan snimak razgovora Maradoninih lekara dok je Argentinac umirao! VIDEO

U pitanju su neurohirurg Leopoldo Luke i psihijatar Augustina Kosačov, koji se terete za nesavesno lečenje Maradone poslednjih dana njegovog života, a čiji transkript razgovora je javno objavio portal "Infobae."

Razgovora koji se vodio bukvalno tokom poslednjih minuta Maradoninog života i čija je autentičnost, iako ima određene "rupe", potvrđena medijima u Argentini.

“Ne brini, upravo sam na autoputu. Kažeš da ti se čini da je mrtav? Objavi da je mrtav”, govorio je uspaničeno Luke nekome uz instrukcije za ulice kojima ga je neko vozio, usput rekavši i da će se “debeli usr… i umreti”.

Razmenjivane su i audio poruke, Lukeu je Augustina u jednoj rekla da su oživljavali Dijega 10 do 15 minuta sami, jer je hitna pomoć kasnila.

Ponovo se onda čuo Luke, koji je ušao u sobu. “Dijego je bio hladan, jako hladan. Pokušali smo da ga oživimo i podignemo temperaturu, ali nismo uspeli. Napustio sam sobu, ništa mi ne govore, pa sam otišao.”

🔴 Exclusivos de @infobae: Audios del Doctor Luque mientras en las noticias y redes se especulaba ya con la muerte de @Maradona. “SE VA A CAGAR MURIENDO EL GORDO”, los audios a los que tuvo acceso @infobae https://t.co/XunQYJGc4Q pic.twitter.com/2JCEF7wG4h — Jorge Rausch McKenna (@JorRausch) January 31, 2021

Maradonine ćerke su optužile Lukea za nesavesno lečenje, dok se Leopoldo branio rečima da nema šta da krije.

“Svi smo bili okupljeni kako bi Dijegu bilo bolje, lekari, ja, njegova porodica. Ništa nije moglo da se uradi bez njegove volje. Tražili smo rešenje za pilule je uzimao i kako bismo kontrolisali uzimanje alkohola. Nije bilo medicinskog kriterijuma da se Maradona zadrži u bolnici. Mogli smo da ga odvedemo u rehabilitacioni centar, ali nam je bio potreban Dijego koji je u redu. Bila je to njegova odluka”, rekao je Luke.

On je potom insistirao da lekari u bolnici nisu pogrešili kada su ga otpustili.

“Nema odluka, već medicinskih kriterijuma. Kada operišete pacijenta, kriterijum o otpustu zavisi od pacijenta. To nije lekarska greška. On je imao problem sa srcem koji je moguć kod pacijenata kao što je bio on. Sve što se moglo urađeno je da se smanje rizici, ali mogućnost problema ne može da se blokira u potpunosti. Imam punu saradnju sa Argentinskim društvom neurohirurga da je Dijegu bila neophodna operacija. Šest doktora ga je pregledalo. Smrt nema nikakve veze sa operacijom”, dodao je argentinski doktor.

Dieron a conocer un audio en el que Leopoldo Luque (médico de Maradona) decía: "se va a cagar muriendo el gordo" durante la mañana en la que falleció Diego pic.twitter.com/E6dRvBUP8u — Santi Peretti (@SantiagoPeretti) January 31, 2021

Rekao je i da Maradona nije želeo da ide na rehabilitaciju.

“Otpušten je posle operacije. Idealna stvar bila bi da je otišao na rehabilitaciju, ali nije to želeo. Uspeli smo da mu obezbedimo sestru, da bude uz njega, ali on je imao uz sebe otpusnu listu. Pokušali smo da ga zadržimo na klinivi, ali ovo nije centar za rehabilitaciju, bolnički lečenje sam produžavao koliko sam mogao. Potpuno stojim na raspolaganju ministarstvu pravde. Sa Dijegom, uradio sam najbolje što sam mogao, nemam šta da krijem”, zaključio je doktor Luke.

