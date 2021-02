MERAKLIJE DOBILE OZBILJNO POJAČANJE: Brat Lazara Markovića potpisao za Radnički Niš

Fudbalski klub Radnički dobio je veliko pojačanje pred nastavak takmičenja u Superligi Srbije. Novi Igrač Radničkog je Filip Marković, koji je ugovor niškim timom potpisao pred sam kraj zimskog prelaznog roka.

Krilni fudbaler ponikao je u Partizanu i prošao fudbalsku školu tog kluba. Nastupao je za Teleoptik i prvi tim Partizana, a seniorsku karijeru izgradio je u inostranstvu, igrajući u renomiranim klubovima najjačih evropskih fudbalskih liga. Bio je član Benfike, a sa uspehom je branio boje španske Majorke, belgijskog Muskrona i francuskog Lansa. Na Čair stiže iz poljskog Slaska iz Vroclava. Marković je igrao za reprezentaciju Srbije do 19 godina. Filip je inače rođeni brat fudbalera Partizana i reprezentativca naše zemlje Lazara Markovića.

Ovaj fudbaler je imao nekoliko ponuda iz zemlje i inostranstva u tekućem prelaznom roku, a odabrao je da pomogne Radničkom, koji u drugom delu sezone želi da zauzme mesto u vrhu tabele.

- Vraćam se u srpski fudbal posle skoro deset godina. Iza mene je lep period u inostranim ligama. Čvrsto sam odlučio da se vratim i evo me u Nišu. Na moju odluku da dođem u Radnički najviše je uticalo to što sam se brzo uverio u profesionalizam ljudi koji vode ovaj klub. Lako smo pronašli zajednički jezik, a čuo sam i sve najbolje o treneru Vladimiru Gaćinoviću i radujem se saradnji sa njim. Imam veliko iskustvo i nadam se da će ono značiti ekipi. Želim da Radničkom pomognem da ostvari cilj i da ponovo zaigra na evropskoj sceni. Pričao sam i sa bratom pre nego što sam došao ovde. On mi je takođe rekao sve najbolje o klubu i ljudima koji ga vode, Ivici Tončevu i Dejanu Propadalu, tako da je i taj razgovor dodatno uticao na mene da se odlučim za Radnički. Brat i ja nikada nismo igrali jedan protiv drugog, sada smo dobili priliku za to i radujem se unapred tom susretu. Interesantno je i da je Partizan mene kao mladog igrača skautirao i želeo u svom timu, a da je Lazar krenuo sa mnom jer majka nije želela da se razdvajamo. Tako su krenule naše fudbalske karijere. Nadam se da ću se što pre uklopiti u tim, čeka nas teška polusezona i verujem da ćemo biti na potrebnom nivou. Ja sam po vokaciji krilni igrač, mogu da pokrijem oba boka, a nije mi strana ni pozicija polušpica- rekao je Marković po potpisivanju ugovora na Čairu.

Marković će priliku za debi u dresu Radničkog imati već u subotu od 15 časova, kada niški tim gostuje Metalcu iz Gornjeg Milanovca, u sklopu 20. kola Superlige Srbije.

