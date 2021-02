TAMO ME NISU POŠTOVALI! Luis Suarez otvorio dušu i KONAČNO otkrio zašto i kako je napustio Barselonu!

Fudbaler Atletiko Madrida Luis Suares rekao je danas da je želeo da napusti Barselonu uzdignute glave pošto ga klub nije poštovao uoči prelaska u Madrid.Suares je prošlog septembra posle šest godina napustio Barselonu, čiji je drugi najbolji strelac u istoriji sa 198 golova. On je imao još godinu dana ugovora, ali mu je novi trener Ronald Kuman rekao da na njega ne računa.

Urugvajski napadač je tada prešao u Atletiko Madrid i postigao je 14 golova, koji su pomogli ekipi da stekne 10 bodova prednosti na prvom mestu na tabeli.

"Bilo je teško jer me nisu poštovali, ali želeo sam da moja deca vide da klub napuštam uzdignute glave. Bilo je teško kada je došlo vreme da saopštim deci da odlazim iz kluba. Oni su sada stariji i osetili su da će doći do promene. Bilo je teških trenutaka oko mog odlaska iz Barselone. Bilo je glasina koje su se kasnije potvrdile i to me je najviše zabolelo", rekao je Suares za Onda Sero.

"Kuman me je pozvao i rekao da nisam u njegovim planovima. Prihvatio sam odluku, ali sam mu rekao da imam ugovor i da će klub to da sredi. Dobio sam mogućnost da se ne pojavim na pripremama, ali sam rekao da sam pod ugovorom i da ću se pojaviti. Niko mi nije objasnio na pravi način. Nisam razgovarao sa tadašnim predsednikom. Moj advokat se za sve pobrinuo", dodao je Suares, preneo je Skaj.

On je rekao i da je odluku o odlasku doneo i kada je video šta se dešava u klubu.

"Mogao sam da ostanem i da me plaćaju, ali sam i dalje verovao u svoje sposobnosti. Znao sam da ću, ako ostanem, biti izbačen i na nagoveštaj loše forme. Trebala mi je promena, zbog mog ponosa", naveo je on.

Suares je istakao da nije želeo da pregovara sa Atletikom dok zvanično nije napustio Kamp Nou i da su za njega bili zainteresovani još neki klubovi.

"Bilo je mnogo priče o Juventusu, ali mnogo klubova je bilo zainteresovano. Nastavio sam posao oko dobijanja italijanskog pasoša jer sam to radio godinama", dodao je.

Suares je govorio i o odnosu sa Lionelom Mesijem i rekao da je bio uznemiren kada su u javnost izašli detalji ugovora argentinskog fudbalera.

"Kada sam došao u Barselonu popio sam tradicionalno južnoameričko piće sa Mesijem. Odmah smo se uklopili i postali smo kao porodica. Naše supruge imaju fantastičan odnos, što je dodatno ojačalo našu divnu povezanost. Ne shvatam kako neko može da bude toliko zao i objavi privatnu stvar kakav je Leov ugovor, s obzirom na sve što je Mesi učinio. Nijedan fudbaler nije toliko dao jednom klubu", rekao je Suares. ; "Samo četvoro ili petoro ljudi je moglo da zna detalje ugovora, ali ne znam ko bi to mogao da uradi. Razgovarao sam sa Mesijem pre dve godine o tome kako nam je sve teže i da se možda nećemo povući na način kojim smo želeli", dodao je on.

Suares je odbacio navode o lošim odnosima sa Antoanom Grizmanom, koji je došao u Barselonu na leto 2019. godine.

