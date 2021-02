KAD KRISTIJANO RONALDO OSTANE BEZ TEKSTA: Soba puna poklona i SPECIJALNO iznenađenje

Ronaldo je podelio porodičnu fotografiju, a iskoristio je priliku i da se pohvali tortom u bojama Portugala koju je dobio na dar.

U poruci koju je napisao, Ronaldo je istakao da ne može da veruje da ima već 36 godina i kako je do sada sve bila velika avantura.

- Od Madeire do Lisabona, od Lisabona do Mančestera, od Mančestera do Madrida, od Madrida do Torina, i iz dubine moga srca, dao sam sve što sam mogao, nikad nisam odustajao i uvek ste mogli da vidite najbolju verziju mene. Ništa ne bih mogao bez vas. Dok slavim 36. rođendan i 20. godišnjicu kao profesionalni fudbaler, žao mi je što ne mogu da vam obećam još 20 godina ovoga, ali dok god igram davaću sto posto, napisao je Kristijano.

Sa druge strane njegova iabranica Georgina se potrudila da ga obraduje brojnim poklonima.

