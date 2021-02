TEREN VEĆI PROBLEM OD PROTIVNIKA! Ivanić: Raduje nastavljen niz pobeda

- Veoma teška utakmica koju smo igrali na izuzetno teškom terenu . Velika promena za nas, bili smo u Turskoj gde su tereni u savršenom stanju, sada se vraćamo polako u relanost, kako to obično bude u ovo doba godine. Nije bilo lako, ali najvažnije da nosimo tri boda iz Novog Pazara. Raduje me činjenica da smo nastavili niz, koji smo započeli u prošlom delu sezone - istakao je Mirko Ivanić.

Odlične partije najavio je Mirko Ivanić još na pripremnim mečevima koji su se igrali u Turskoj, a kvalitet je pokazao i na prvoj prvenstvoj utakmici u 2021. godini.

- Na svakoj utakmici se trudim da dam svoj doprinos, naravno volim kada asistiram i postižem golove, kao što je to bio slučaj danas. Zadovoljan sam, ali uvek može bolje, kako ja, tako i cela ekipa. Međutim jako je bilo teško igrati po ovakvom terenu, nije izgovor, ali je to nešto što je realnost, ali smo i pored toga uspeli da dođemo do pobede, što je i najvažnije u ovom trenutku.

Gust raspored očekuje crveno-bele, a vezni igrač crveno-belih ističe da je fokus na svakoj sledećoj utakmici.

- Trenutno smo fokusirani na oporavak i sutrašnji trening. Idemo korak po korak, sledeća utakmica je protiv Radničkog iz Niša, očekujem sličan meč kao danas. Ima još dosta vremena do utakmice sa Milanom, kada prođe prvenstveni duel, razmišljaćemo o evropskoj utakmici - zaključio je Mirko Ivanić

