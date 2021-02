PRAZNIK FUDBALA U NIŠU! Trener Radničkog: Zvezda je veliki test, daćemo sve od sebe

"Nepotrebno je trošiti mnogo reči o snazi Crvene zvezde. Znamo ko nam dolazi u goste. Biće ovo praznik fudbala u Nišu i zaista mi je žao što neće biti navijača. Ovaj meč će za nas biti jedan veliki test, jer ćemo imati priliku da vidimo na kom smo nivou u odnosu na daleko najveći i najjači tim u zemlji i regionu. Oni su svoj kvalitet pokazali igrama u Ligi Evropa, gde su uspeli da prezime i sigurno je da ovde dolaze kao favoriti. Daćemo sve od sebe, pokušaćemo da nametnemo našu igru, da budemo brzi, jaki u duelima, odgovorni na svim delovima terena i da tako ispunimo očekivanja i dođemo do pozitivnog rezultata", rekao je Gaćinović u najavi utakmice.

Radnički će u subotu od 15.30 igrati protiv Crvene zvezde u 21. kolu Super lige Srbije.

Očekuje se veoma hladno vreme u Nišu.

"To je nešto na šta ne možemo da utičemo. Svakako da to nije dobro za samu igru, pošto će teren verovatno biti zaleđen, ali kako nama tako i njima. Pre odlaska na pripreme u Tursku smo imali nekoliko treninga na zaleđenom terenu ovde u Nišu, tako da otprilike znamo šta nas čeka. To su stvari koje ne treba da nas opterećuju. Fudbal se igra u različitim uslovima, a na nama je da budemo maksimalno fokusirani, da damo i više od realnih mogućnosti i pokušamo da napravimo iznenađenje", kazao je trener Radničkog.

Gaćinović neće moći da računa na suspendovanog Nenada Gavrića i povređenog Aleksandra Kovačevića.

"To su mnogo važni igrači za naš sistem, ali koga nema bez njega se mora i može. Vraćaju nam se Dušan Pantelić i Nikola Aksentijević, koji su preskočili utakmicu protiv Metalca, u konkurenciji za sastav je i novopridošli Filip Marković, tako da ćemo imati dovoljno aduta kojima možemo ugroziti Crvenu zvezdu", naveo je Gaćinović.

Radnički je sedmi na tabeli srpskog prvenstva sa 31 bodom, dok Zvezda ima 56 i na prvom je mestu

Beta

Kurir