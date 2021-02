STANKOVIĆ PRED PUT U NIŠ: Fokus je na Radničkom, a posle ide Milan

Biće ovo teško gostovanje, klimatski uslovi su takvi da ne znamo da li će biti zaleđen teren, a tako nismo navikli da igramo. Ipak, moramo da se prilagodimo svemu, kao što smo to radili u Novom Pazaru, rekao je trener fudbalera Crvene zvezde uoči gostovanja Radničkom iz Niša u 21. kolu Superlige.

"Ne bih upoređivao te dve ekipe, različite su, ali nas čeka još jedna teška utakmica. Svako protiv Zvezde želi da se pokaže i dokaže, ali to neće uticati na naš cilj", izjavio je Stanković za klupsku televiziju.

Duel u Nišu biće "generalka" za dugo očekivani duel protiv Milana u šesnaestini finala Lige Evrope.

"Lagao bih kad bih rekao da ne razmišljam o Milanu, ali prvi sledeći protivnik je najvažniji. Fokus je na Radničkom iz Niša i ne skrećemo sa toga ni u jednom trenutku. Što se tiče Milana, ima ko o tome da vodi računa, o tom potom. Imali smo peh, jer se Veljko Nikolić povredio, a upitno je i da li ćemo moći da računamo na Dijega Falćinelija, s obzirom na problem sa zadnjom ložom koji ima. Videćemo na koji način ćemo iskalkulisati sve, kako bismo doneli tri boda iz Niša i bili spremni za meč sa Milanom".

Stanković je dodao da još nije odlučio da li će Filipo Falko debitovati u Zvezdinom dresu protiv Radničkog.

"Situacija u kojoj Petrović ima kartone, a Nikolić povredu, utiče na to nam nedostaju dvojica “bonus” igrača. To će doneti promene u startnoj postavi, ali videćemo šta će se desiti. Još uvek nisam odlučio da li će i kada debitovati. Jedva čekam da stekne kondiciju i da bude u stanju da odgovori svim zahtevima. Mnogo smo razgovarali i on je uz Kataija jedan od igrača koji sam može da napravi razliku u igri jedan na jedan ili jedan na dva. Fenomenalan je asistent, daje golove, a kada bude u potpunosti spreman, pokazaće sve što zna", jasan je Stanković.

Utakmica između Radničkog i Crvene zvezde igra se sutra od 15.30 sati.

Tanjug

Kurir