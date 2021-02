UŽIVO, VIDEO! BEN IMAO PRVU ŠANSU: Radnički - Crvena zvezda (0:0)

Prvo poluvreme

20. minut - Sada je Ben pokušao iz kaznenog udarca da ugrozi gol Ristića, ali je šutirao pravo u živi zid

16. minut - Još jednom je probao Ben, ali sa 14, 15 metara nije pogodio okvir gola

10. minut - Velika prilika za Bena i dobra odbrana golmana Radničkog

3. minut - Ivanić je prosledio loptu do Bena, ali je odbrana izblokirala taj udarac

1. minut - Utakmica je počela

SASTAVI RADNIČKI : Ristić – Aksentijević, Stevnović, Bjeličić, Đuričin, Mitrović, Kovačević, Ćirković, Petrović, Pantelić, Đuričković CRVENA ZVEZDA : Borjan – Gajić, Pankov, Degenek, Eraković– Sanogo – Ben, Kanga, Ivanić, Gavrić – Pavkov

Nišlije ove sezone nisu na nivou na koji su nas navikli, ali imaju ambiciju da se umešaju u borbu za Evropu, pa treba očekivati izuzetno zanimljivu utakmicu.

Domaćini su tokom aktuelne sezone zabeležili devet pobeda, uz četiri remija i sedam poraza, pa su sa 31 bodom na svom kontu uoči ovog kola zauzimali 7. mesto na tabeli. U prethodnom kolu su kao gosti podelili bodove sa ekipom Metalca, a rezultat je bio 1:1. Gosti su tokom aktuelne sezone zabeležili osamnaest pobeda i dva remija, pa sa 56 bodova na svom kontu trenutno zauzimaju 1. mesto na tabeli. U prethodnom kolu su kao gosti savladali ekipu Novog Pazara, a rezultat je bio 1:3. Prvi meč ovih rivala odigran u Beogradu završen je pobedom ekipe Crvene zvezde, a rezultat je bio 3:0.

Šef stručnog štaba Nišlija, Vladimir Gaćinović, govorio je biranim rečima o crveno-belima, ali je i najavio da će njegov tim čvrstom i angažovanom igrom pokušati da stigne do pozitivnog rezultata:

’’Nepotrebno je trošiti mnogo reči o snazi Crvene zvezde. Znamo ko nam dolazi u goste. Biće ovo praznik fudbala u Nišu i zaista mi je žao što neće biti navijača. Ovaj meč će za nas biti jedan veliki test, jer ćemo imati priliku da vidimo na kom smo nivou u odnosu na daleko najveći i najjači tim u zemlji i regionu. Oni su svoj kvalitet pokazali igrama u Ligi Evropa, gde su uspeli da prezime, i sigurno je da ovde dolaze kao favoriti. Daćemo sve od sebe, pokušaćemo da nametnemo našu igru, da budemo brzi, jaki u duelima, odgovorni na svim delovima terena i da tako ispunimo očekivanja i dođemo do pozitivnog rezultata.’’

Šef stručnog štaba crveno-belih Dejan Stanković istakao je da zbog povreda i kartona ima puno problema u sastavljanju tima, kao i da im vremenski uslovi neće ići na ruku, ali da je cilj isti kao i uvek:

’’Biće ovo teško gostovanje, klimatski uslovi su takvi da ne znamo da li će biti zaleđen teren, a tako nismo navikli da igramo. Ipak, moramo da se prilagodimo svemu, kao što smo to radili u Novom Pazaru. Ne bih upoređivao te dve ekipe, različite su, ali nas čeka još jedna teška utakmica. Svako protiv Zvezde želi da se pokaže i dokaže, ali to neće uticati na naš cilj. Lagao bih kad bih rekao da ne razmišljam o Milanu, ali prvi sledeći protivnik je najvažniji. Fokus je na Radničkom iz Niša i ne skrećemo sa toga ni u jednom trenutku. Što se tiče Milana, ima ko o tome da vodi računa, o tom potom. Imali smo peh, jer se Veljko Nikolić povredio, a upitno je i da li ćemo moći da računamo na Dijega Falćinelija, s obzirom na problem sa zadnjom ložom koji ima. Videćemo na koji način ćemo iskalkulisati sve, kako bismo doneli tri boda iz Niša i bili spremni za meč sa Milanom. Situacija u kojoj Petrović ima kartone, a Nikolić povredu, utiče na to nam nedostaju dvojica "bonus" igrača. To će doneti promene u startnoj postavi, ali videćemo šta će se desiti. Još uvek nisam odlučio da li će i kada Falko debitovati. Jedva čekam da stekne kondiciju i da bude u stanju da odgovori svim zahtevima. Mnogo smo razgovarali i on je uz Kataija jedan od igrača koji sam može da napravi razliku u igri jedan na jedan ili jedan na dva. Fenomenalan je asistent, daje golove, a kada bude u potpunosti spreman, pokazaće sve što zna.’’

Derbi susret 21.kola Super lige Srbije između Radničkog i Crvene zvezde igra se sa početkom u 15:30 časova.

