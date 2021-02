JEDAN OD NAJBOLJIH LEVIH BEKOVA NA SVETU MENJA KLUB POSLE 13 GODINA: David Alaba na kraju sezone odlazi iz Bajerna

Fudbaler Bajerna iz Minhena David Alaba najavio je danas da će na kraju sezone, posle 13 godina, napustiti taj klub, ali nije naveo gde će nastaviti karijeru.

"Pre svega, želim novi izazov. Želim da se i dalje razvijam kao fudbaler", rekao je 28-godišnji austrijski fudbaler.

Alaba će kao slobodan igrač napustiti Bajern, pošto mu na leto ističe ugovor.

On je to saopštio dva dana pošto je klub potpisao petogodišnji ugovor sa defanzivcem Dajom Upamekanom. Francuz će gotovo sigurno biti zamena za Alabu, koga je trener Hansi Flik koristio u odbrani.

Uprava kluba je pregovarala sa Alabinim predstavnicima o novom ugovoru, ali su u novembru pregovori propali.

foto: Reuters

Alaba je rekao da finansijski razlozi nisu bili odlučujući prilikom odluke o odlasku.

"Mislim da imam još četiri, pet, šest, sedam godina fudbala. Želim da izvučem najbolje iz njih. Nije bila laka odluka napustiti osvajača triple krune", dodao je on.

Alaba je osvojio devet šampionskih titula u Bundesligi, šest trofeja Kupa i dve Lige šampiona.

"Naravno da želimo uspeh. Uradiću sve da pomognem ekipi do kraja sezone i dam sve od sebe. To je moj cilj i cilj kluba, da budemo uspešni svake godine. To je ono što definiše fudbalski klub Bajern", naveo je on.

"Još nisam odlučio gde ću otići, to će uskoro biti poznato. Ovih 13 godina se ne mogu opisati rečima. To je bio divan period i na tome sam veoma zahvalan", dodao je Alaba.

Alaba je odigrao 415 utakmica za Bajern, postigao je 33 gola i imao je 50 asistencija.

Pojedini mediji preneli su da su za Alabu zainteresovani Real Madrid, Barselona i Pari Sen Žermen.

Beta

Kurir