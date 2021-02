OTKRIVEN PLAN SPASAVANJA KLUBOVA: Francuska vlada će pomoći fudbalskim klubovima pogođenim pandemijom

Nakon sastanka ministara, predsednika lige i zvaničnika klubova osnovana je radna grupa za procenu finansijske situacije i pronalaženje najprikladnijih šema pomoći.

Ministarka zadužena za sport Roksana Marasineani (Roxana Marasineanu) rekla je da će ta radna grupa deliti pomoć "od slučaja do slučaja i pružati konkretne i odgovarajuće odgovore".

Usled ogromnih gubitaka izazvanih pandemijom i krahom sporazuma o TV pravima, Francuska liga (LFP) je prošle nedelje zatražila od vlade da osmisli plan spasavanja klubova. Prema procenama LFP, gubici klubova iznose više od milijardu evra.

Tokom sastanka, vladini zvaničnici su podsetili klubove da su već imali koristi od zajmova sa državnom garancijom do 600 miliona evra, izuzeća od doprinosa za socijalno osiguranje, kao i nadoknade za gubitak prihoda od ulaznica.

Pored pandemije, liga se suočila i sa krahom televizijskog sporazuma vrednog više milijardi evra koji je potpisala sa španskim emiterom Mediapro.

Liga je nakon toga obezbedila novi ugovor sa emiterom Kanal plus (Canal Plus) za prikazivanje mečeva prve dve lige do kraja sezone, ali taj ugovor vredi samo delić onog koliko je vredeo originalni.

Dogovor sa španskim emiterom Mediapro trebalo je da vredi više od četiri milijardi evra tokom četiri godine za prenose prve dve lige, ali je propao nakon samo četiri meseca.

Liga je u decembru bila prinudjena da raskine taj ugovor sa Mediapro-om, koji je stvorio novi pretplatni kanal pod nazivom Telefut (Telefoot) za prikazivanje utakmica, ali je propustio isplatu veću od 324 miliona evra pre nego što je ugovor raskinut.

Mediapro je tada pristao da plati 100 miliona evra u zamenu za odustajanje od TV prava.

Beta

Kurir