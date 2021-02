OZBILJNO POJAČANJE STIGLO NA BRDO: Goran Grkinić novi tehnički direktor Čukaričkog

Čukarički je dobio pojačanje u kadrovskoj strukturi, funkciju tehničkog direktora kluba preuzeo je Goran Grkinić. Nekadašnji sportski i generalni direktor Voždovca i koordinator mlađih selekcija u Fudbalskom savezu Srbije od pre dva dana je na novom radnom mestu, u ulici Beogradskog bataljona. Grkinić je najpre želeo da se zahvali nekadašnjim saradnicima u FSS na ukazanom poverenju.

- Dugujem zahvalnost svim ljudima u Savezu, pre svega predsedniku Slaviši Kokezi na uzajamnom razumevanju i poverenju, sportskom direktoru Vladimiru Matijaševiću i generalnom sekretaru Jovanu Šurbatoviću. Ujedno, sa novim direktorom Nikolom Lazetićem sam imao dobar odnos, poželeo bih mu mnogo uspeha na novom radnom mestu. Fudbalskom savezu Srbije ću i ubuduće biti na usluzi za sve što bude bilo potrebno, to je uostalom i obaveza svih nas koji radimo u fudbalu – kazao je na startu razgovora Goran Grkinić, tehnički direktor Čukaričkog.

Grkinić je istakao da je brzo došlo do dogovora sa klubom sa Banovog brda.

- Poznanstvo između mene i vlasnika Čukaričkog Dragana Obradovića, kao i ostalih ljudi u klubu traje već dugo. Uvek smo imali uzajamno poštovanje i razumevanje. Sada je situacija bila takva da je bilo prostora da se dogovorimo, a to smo učinili za bukvalno pet minuta – kazao je na početku razgovora Goran Grkinić, koji je potom nastavio:

- Predstavljen je plan i program razvoja kluba u narednim godinama, meni se to izuzetno svidelo, video sam svoju ulogu u svemu tome. Želeo bih da se najpre zahvalim gospodinu Draganu Obradoviću i svim ostalim ljudima koji su u klubu, na ukazanom poverenju. Privilegija mi je i zadovoljstvo što sam došao u Čukarički.

Grkinić je imenovan za tehničkog direktora Čukaričkog, ali je istakao da ga funkcija ne zanima, već želi da priča o poslu koji ga očekuje.

- Trudiću se da dam lični pečat u organizaciji i funkcionisanju kluba. Filozija Čukaričkog je da što više dece iz Omladinske škole zaigra u prvom timu. Odavno je poznato da Čukarički ima najtalentivaniju decu i to u konkurenciji Crvene zvezde, Partizana i Vojvodine. Rezultatski, ovaj klub ima uvek najviše ciljeve, a oni su vezani za izlazak u Evropu. Kratkoročno, upravo je to cilj, da se izborimo za plasman u kvalifikacije za Ligu Konfederacija, novouspostavljeno takmičenje pod okriljem UEFA, i da potom budemo u grupnoj fazi. To je moj lični, krajnji cilj, ali moramo korak po korak. Prvo da izborimo Evropu, pa da vidimo sa kojim timom ćemo napasti naredni cilj, uz naravno forsiranje dece iz naše škole.

Takođe, Grkinić je napomenuo da je prezadovoljan trenerskim kadrom koji je zatekao u klubu, uz naglasak da i tu vidi dosta prostora za napredak.

- Imao sam sastanke sa trenerima u mlađim kategorijama i prvom timu. Stručni štab je fenomenalan, svi momci koji ovde rade su sjajni, žele da rade i napreduju. U narednom periodu, između ostalog, želja nam je da nekoga od tih trenera promovišemo i u trenera prvog tima.

Uz akcenat na Omladinsku školu, u Čukaričkom će uvek biti mesta za „igrače sa strane“, koji su sposobni da odmah naprave razliku na terenu.

- Najbolji primer su poslednja tri pojačanja. Jovanović je došao iz teškog perioda karijere, poznajem ga još dok je bio u kadetima Partizana. Rano je otišao u inostranstvo. On je napadač koji će biti, ako već i nije, otkrovenje sezone. Smatram da je među dva najbolja centarfora u Srbiji. Mijailović je za mene, moram da priznam, vrlo prijatno iznenađenje. On predstavlja srce ovog tima, na njegovoj poziciji nema mu ravnog u Super ligi. Čolovića poznajem takođe od ranije, pravio je razliku u Proleteru, vrlo brzo je pokazao da će biti veliko pojačanje i da može da nam donese prevagu koja nam je bitna u borbi za Evropu. Nadomestili smo odlazak Endijaea i Ezea. Uz Zvezdu, Čukarički ima najbolji vezni red, uopšte po imenima, igri i plemenitosti igrača zaslužujemo da nastupamo u Evropi. Ubeđen sam da će tako i biti, da će ovo biti godina Čukaričkog – zaključio je Goran Grkinić, tehnički direktor kluba sa Banovog brda.

Kurir sport / FK Čukarički

Kurir