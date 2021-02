DEJAN STANKOVIĆ EMOTIVAN: Uz Balaševićeve pesme naučio sam da volim!

Đorđe Balašević je obeležio moje detinjstvo, uneo je mnogo emocija, naučio me je kako se voli, kako se slušaju pesme i kako se u njima mašta, rekao je danas trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković.

Kantaautor iz Novog Sada preminuo je juče u 68. godini, a od njega se opraštaju poštovaci širom bivše Jugoslavije.

"Ne znam koliko sam puta u restoranu iz zadovoljstva naručio pesmu 'Drago mi je zbog mog starog' ili 'Svirajte mi, jesen stiže, dunjo moja', koja me podseća na period odrastanja. Ovo je veliki udarac za sve nas, ali Balašević od mene nikad neće otići. Njegove pesme, njegov duh, on je neko ko me je naučio šta je to ljubav i kroz pesme ostaće uvek zapisan", rekao je Stanković.

Kurir sport

Kurir