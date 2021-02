BALAŠEVIĆU POSVETA NA ĆIRILICI U CENTRU ZAGREBA! Čuveni Hrvat GRMI na zemljake: Svi PLAČEMO, onima kojima to smeta su budale!

Tim tužnim povodom u Zagrebu je ćirilicom osvanuo natpis "bećarac" posvećen legendarnom umetniku.

To je podelilo javnost u Hrvatskoj, a čuveni fudbalski trener Miroslav Ćiro Blažević smatra to ispravnim činom.

"Svi plačemo i svi imamo razloga da plačemo. Ja ne znam nikog ko nije voleo Đorđa Balaševića ili bar ono što je on za sobom ostavio. Bio je nadahnuće, širio je ljubav kroz pesme, stihove... Lako je zasijati na tren i biti sjajna zvezda. Teško je trajati, a on je trajao i bio je trajna zvezda, rekao je popularni Ćiro za "Alo" i nastavio:

"U centru Zagreba se pojavio transparent na ćirilici na kojem je u znak smrti Đoleta Balaševića pisalo „bećarac“ po onom vojvođanskom, ljutom jelu, i mnogi su se čudili kako je to moguće, ali ja u tome ne vidim ništa čudno i neobično. Srbi imaju pravo da žive svugde u svetu i da koriste svoje pismo. Oni kojima to smeta su budale, a budala ima svuda. Svi žalimo, cela Hrvatska žali, ko ne žali, taj nije normalan. I ne samo da žalimo, već i plačemo, i to, dodao bih, plačemo na ćirilici", objasnio je Blažević.

Kurir sport / Alo

Kurir