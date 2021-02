PIKSI ZNA I PAMTI KO GA JE PSOVAO: Prošlo je šest godina, ali Dragan Stojković nije zaboravio ko ga je vređao!

Spreman je Dragan Stojković da napravi veliki rez u fudbalskoj reprezentaciji Srbije. Kao novi selektor uvešće red i biće apsolutni autoritet za sve igrače. Kako Kurir saznaje, Piksi nije zaboravio ko ga je od fudbalera vređao i psovao posle utakmice u Elbasanu i "Pirovog trijumfa" nad Albanijom od 2:0 golovima Aleksandra Kolarova i Adema Ljajića.

Taj meč odigran je 8. oktobra 2015. godine, a Dragan Stojković je u posle utakmice kritički izneo svoje mišljenje o igri naše reprezentacije i odnosa igrača prema državnom dresu, ne štedeći ni tadašnjeg predsednika FSS Tomislava Karadžića. Piksi je tada otvoreno rekao sve ono što je narod mislio, da je reprezentacija institucija, da nije u redu da Savez iznosi prljav veš protiv Dušana Tadića, nakon što su on i Nemanja Gudelj sklonjeni iz reprezentacije, te da nije trebalo forsirati Aleksandra Kolarova i Nemanju Matića u prijateljskim utakmicama, jer su imali kaznu UEFA.

Trijumf u Elbasanu nije imao nikakav rezultatski značaj, sem čuvanja obraza u duelima sa igrački inferiornijom Albanijom, jer je Srbija odavno izgubila sve šanse da se plasira na Evropsko prvenstvo 2016. Po dolasku u Srbiju u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi napravljena je žurka sa poznatim pevačicama, a među onima koje su pojedini reprezentativci vređali našao se i Piksi.

Piscu ovog teksta, u opširnom intervjuu za Kurir 4. aprila 2016, Dragan Stojković je objasnio da nije dobro "u Kući fudbala slaviti sa pevačicama" te da veoma dobro zna ko ga je od fudbalera omalovažavao i psovao:

- Zar je normalno da slavimo što smo pobedili Albance? Apsurd! Mislim da nije… Stojim i danas iza onog što sam tada rekao. Nemaju razloga da se ljute, ali neki igrači su koristili ružne reči i psovke na moj račun. Sve je to došlo do mene i ja to znam!

Od fudbalera koji su igrali u Elbasanu, među sadašnjim kandidatima za dres Srbije je 12 fudbalera. Ko je od njih psovao novog selektora znaju oni i Dragan Stojković. Na spisku tadašnjeg selektora Radovana Ćurčića bili su sledeći igrači - Vladimir Stojković, Predrag Rajković, Marko Dmitrović (golmani), Branislav Ivanović, Nenad Tomović, Marko Petković, Stefan Mitrović, Uroš Spajić, Duško Tošić, Aleksandar Kolarov, Ivan Obradović (odbrana), Nemanja Matić, Ljubomir Fejsa, Luka Milivojević, Nemanja Gudelj, Adem Ljajić, Sergej Milinković-Savić, Darko Brašanac, Zoran Tošić, Andrija Živković, Dušan Tadić (vezni i krilni igrači), Miralem Sulejmani, Aleksandar Mitrović i Petar Škuletić (napadači).

Prva odluka selektora Tadiću traka, Kolarov u autu U nedelju kada je Dragan Stojković Piksi u izjavi za Kurir potvrdio da će biti novi selektor, napisali smo da će novi kapiten reprezentacije Srbije biti Dušan Tadić. Još od utakmice sa Škotskom u baražu za odlazak na EP, kada je Aleksandar Kolarov odbio da igra za nacionalni tim, što je kasnije potvrdio i Ljubiša Tumbaković, bilo je jasno da je on završio sa reprezentativnom karijerom.

Uvek pravičan Kritikovao Toleta, Savu i Radovana Tih godina Dragan Stojković bio je veoma kritički raspoložen prema prvom čoveku FSS Tomislavu Karadžiću, potpredsedniku Savi Miloševiću i selektoru Radovanu Ćurčiću. Najviše zbog toga jer je Srbija propustila tri velika takmičenja od Mundijala u Južnoj Africi 2010. Tada je Piksi javno rekao da Karadžić ne treba da se skriva iza infrastrukture u Pazovi jer je novac dobio od UEFA, a da su Milošević i Ćurčić trebalo da podnesu ostavke, kao što su sami najavili pet meseci ranije posle blamaže od Češke u ostravi.

