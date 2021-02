STANOJEVIĆ PRIZNAO ŠTA MISLI O INCIDENTU OD PRE 10 GODINA: Ne kajem se što sam pevao pesmu koja vređa Zvezdu!

Aleksandar Stanojević upisao je redak jubilej, 100 utakmica na klupi Partizana. Trener crno-belih prisetio se slavlja posle 140. derbija i tog aprila 2011, kada je sa igračima pevao pesmu koja vređa najvećeg rivala Crvenu zvezdu - "Ku.va umire, ku.va gasi se"...

foto: Printscreen YouTube

Snimak je bio prvo okačen na zvaničnom sajtu FK Partizan, a zatim uklonjen. Posle toga se može se naći samo na Jutjubu. Stanojević se tada izvinio i rekao da su ga ponele emocije, a šta o svemu misli danas, deset godina posle, otkrio je u razgovoru za Mocartsport:

foto: FK Partizan

- Verujem da je svaki trener, možda i Zvezdin, nekad pevao pogrdne pesme o Partizanu. Samo nije snimljen. To je moja emocija. Ja sam prvo navijač Partizana, tek onda trener i sportski radnik. Prošao sam omladinsku školu Partizana, celo moje društvo navija za ovaj klub. Sticajem okolnosti se snimak pojavio u javnosti, ali ja tako pevam i kod kuće. Koliko puta smo tu pesmu zapevali u restoranu kad smo slavili pobede. Iskreno vam govorim, ne razmišljam da time nekog vređam ili omalovažavam. To je navijački trend. Ne razmišljaš o tome šta je... Da vidim te koji su vodili Zvezdu, da li su pevali na nekim proslavama određene pesme. Sigurno! Jedino što nisu snimljeni. Nema problema, ne kajem se zbog toga. To sam ja. Prvo navijač, onda trener, pa sve ostalo.

Kurir sport

Kurir