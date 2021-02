PIKSI DUBOKO POTRESEN FILMOM! Selektor Srbije o Dari: Ne smemo nikad da ZABORAVIMO, to je naš dug prema ŽRTVAMA!

Svoje mišljenje o filmu izneo je i novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi.

Stojković je bio prijatno iznenađen i naglasio i da smo bili dužni prema žrtvama da se pojavi ovakav film

"I Dara se pojavila, neko je morao tu priču da kaže, zašto da se kriju takve stvari? Ko to nije smeo da kaže ništa o tome tolike godine. To je nešto što je naša istorija, te žrtve, to ne sme da se zaboravi, to je dug prema tim žrtvama. To su činjenične stvari koje su se desile, tako ja to vidim" rekao je Dragan Stojković Piksi tokom gostovanja na "TV Prva".

