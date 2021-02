FRANČESKO TOTI BRUTALNO ISKREN: Pre bih se ubio nego što bih napustio Romu!

Bivši kapiten Rome Frančesko Toti rekao je da je mislio da nikada neće napustiti klub i da je klubu potreban neko ko poznaje okruženje i fudbal.

"Zamišljao sam da ću zauvek ostati u Romi. Ali, stavili su me uza zid, naterali su me da donesem odluku koju nikada ne bih doneo. Napravio sam izbor, odlučio sam da ostanem u svetu fudbala", rekao je Toti za Bobo televiziju, preneli su italijanski mediji.

Toti je celu karijeru proveo u Romi, od 1992. do 2017. godine odigrao je 786 utakmica i postigao 307 golova. Toti, čiji je nadimak bio "Princ Rima", osvojio je titulu u Seriji A, dva Kupa Italije i dva Super kupa Italije.

On je nedugo po završetku igračke karijere preuzeo funkciju direktora, a podneo je ostavku u junu 2019. godine zbog neslaganja sa upravom kluba.

Upitan šta bi uradio da ga novi vlasnici kluba kontaktiraju, Toti je rekao da bi svakako razgovarao sa njima.

foto: EPA/CLAUDIO PERI

"Želim da nastavim put, ne bih se smirio dok ne završim posao. Osećao bih se loše što ostavljam saradnike, a ako bih se umorio od svega, video bih šta dalje. Pre bih se ubio nego što bih napustio Romu. Mogao sam da donesem samo dobre stvari", naveo je on.

Toti je rekao da pati jer je izostavljen iz projekta, ali da se nada najboljim rezultatima ekipe.

"To gledam iz navijačkog ugla, ponekad se naljutim jer želim najbolje rezultate. Nadam se da ću pomoći Romi svojim radom, barem sa strane. Ali, patim. Mogao sam da uradim više nego ostali direktori, ali bio sam poslednji Mohikanac. Nikada me nisu uključili u donošenje odluka. Sada je klub i dalje kod stranaca, trener i sportski direktor su stranci. Neko ko zna sve o Romi, mogao bi da bude koristan, a to je ono što u ovom trenutku nedostaje", naveo je 44-godišnji Toti.

"Zašto mnogi bivši igrači ne mogu da budu deo kluba? Možda zato što su (vlasnici) dosadni. Ako bih ja preuzeo fudbalski klub, pozvao bih bivše igrače jer oni znaju fudbal", dodao je Toti, koji je sa reprezentacijom Italije osvojio Svetsko prvenstvo 2006. godine.

(Beta)

Kurir