DEJAN STANKOVIĆ SE OTVORIO ITALIJANIMA: Posle meča u Beogradu ušao sam u svlačionicu Milana i izljubio Ibrahimovića!

Iz Milana za Kurir - Aleksandar Radonić

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković dao je opširan intervju za sportski dnevnik "Korijere delo sport" u kojem je pričao o utakmici protiv Milana, ali i derbiju "Dela Madonina" odigranom proteklog vikenda. Popularni Mister osvanuo je i na naslovnoj strani poznatih novina.

Zlatan Ibrahimović i Dejan Stanković imali su susret u svlačionici stadiona "Rajko Mitić" posle prve utakmice šesnaestine finala Lige Evrope, koja je u Beogradu završena sa miroljubivih 2:2.

- Na kraju utakmice u Beogradu otišao sam u svlačionicu Milana, zagrlio i poljubio Zlatana. Nadam se da ću uraditi isto u Milanu. Ibra je broj 1 i ja ga poštujem kao čoveka i kao igrača. Tokom godina je pokazao da je lider i bez obzira na godine on je uvek bitan faktor na terenu. Moja poruka njemu je jednostavna: Izdrži i nastavi da igraš. Mnogi ti se dive i vide sebe u tebi. Ti si primer za sve koji vole sport – rekao je Stanković novinaru Andrei Ramacotiju.

Interesovalo je Italijane i kako se Dejan Stanković oseća kao trener Crvene zvezde, posebno sada kada se u Milano vraća kao trener.

- Veoma sam ponosan što se vraćam u Milan. Da su mi ovo ponudili pre godinu dana, ne bih verovao, a eto me, tu sam. Igram za prolazak u Evropi, posle osvajanja titule u klubu u kome sam odrastao. Veoma sam ponosan na to što radim.

Pojasnio je potom Stanković i kako je on video prvu utakmicu u Beogradu.

- Istina je da smo izjednačili za 2:2 u finišu utakmice. Ali to je došlo kao produkt toga što smo bili hrabri i što smo se borili do kraja. Milan se nalazi u borbi za osvajanje “Skudeta”. Ima sjajan tim, ali nismo odustali i izborili smo rezultat. A taj rezultat nam je dao snagu i energiju. Video sam moje igrače kako istrčavaju na teren da igraju za grb koji nose na grudima i to je ono što volim. Razlika u kvalitetu je tu, naravno da je Milan favorit, ali s ponosom mogu reći da nećemo odustati.

Dotakao se Dejan Stanković i derbija između Intera i Milana.

- Inter je igrao veoma dobro. Kako mi u Srbiji kažemo, imaju sudbinu u svojim rukama. Vidi se Konteova ruka u timu. On je trener koji nikada ne odustaje. Veliki trener. Veoma ga volim jer je unapredio tim Intera - zaključio je Stanković.

Kurir sport / A. R.

