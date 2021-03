DERBI VANREDNOG KOLA NA STADIONU PARTIZANA Stanojević: Vojvodina pravi rival da vidimo kakva nam je trenutna snaga

"Prema svakoj ekipi imamo poštovanje, prema Vojvodini posebno jer su nas pobedjivali u kontinuitetu. Mi to moramo da poštujemo i tako se spremamo za utakmicu", rekao je Stanojević na onlajn konferenciji za novinare.

"Treći su na tabeli, pobedjivali su nas u poslednje vreme... Vojvodina je pravi rival da vidimo kako izgledamo i kakva nam je trenutna snaga", dodao je Stanojević.

Fudbaleri Partizana dočekuju sutra ekipu Vojvodine u utakmici 25. kola Super lige Srbije.

Crno-beli su drugi na tabeli sa 59 bodova, dok je novosadski tim treći sa devet bodova manje.

Govoreći o timu Vojvodine, Stanojević je rakao da je reč o takmičarskoj ekipi koja ima dosta dobrih individualaca koji mogu sami da reše utakmicu.

"Snažni su, fizički dominantni, mislim da je to njihov najveći kvalitet", rekao je on.

Stanojević je, govoreći o treneru Vojvodine Nenadu Lalatoviću, rekao da je on "temperamentan stručnjak koji sam po sebi nosi dodatnu energiju".

"U super, normalnim smo odnosima. Poznajemo se dugo. Kod njega najviše cenim što je posle Zvezde nastavio da radi u srpskom fudbalu, to je mnogo teško. Ne znam ko bi nas trenera koji smo vodili Partizan ili Zvezdu to mogao... On je to radio i u svakom klubu je pravio odredjene rezultate što je za veliki respekt. To je po meni njegov najveći kvalitet. Svaka mu čast na tome", rekao je Stanojević.

Na pitanje da li će možda kao motivaciju igračima pustiti snimke sa proslave trofeja u Kupu Srbije iz Novog Sada prošle godine, Stanojević je odgovorio: "Mi smo Partizan i nama je jedina motivacija obaveza prema dresu, prema našim navijačima i nijedna druga situacija ne može da poveća motivaciju".

"Sama obaveza i veličina kluba je naša jedina motivacija. O drugim stvarima ne razmišljamo", dodao je on.

Sutrašnji meč u Humskoj sudiće Miloš Milanović. Trener Partizana je naveo da je zadovoljan dosadašnjim sudjenjem i naveo da ne vidi razlog da sudjenje u predstojećem meču bude na bilo čiju štetu.

"Mislim da je do sad bilo korentno i verujem da će tako biti, ne razmišljam u drugom smeru", rekao je on.

Utakmica Partizan - Vojvodina igra se sutra od 16.00 na stadionu u Humskoj.

