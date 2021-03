GOL U PRAVI ČAS: Veljko Nikolić progovorio i o povredi

Nikolić je postigao u 32. minutu gol za 2:0, kojim je praktično slomljen otpor gostiju iz Novog Sada.

Posle meča je rekao da mu gol znači radi podizanja samopuzdanja u momentima kada još nije potpuno zalečio povredu.

"Gol koji sam postigao mi mnogo znači za samopouzdanje. Povreda je iza mene, noga me još malo boli, ali verujem da ću je uz kvalitetan oporavak i rad potpuno sanirati i vratiti se u željenu formu. Najbitnije je da timski dobro igramo i ostvarujemo pozitivne rezultate. To je ono što me najviše raduje", rekao je Nikolić.

Naglasio je da mu je drago zbog odlične reakcije ekipe posle eliminacije od Milana u četvrtak uveče.

"Poznato je da je prva utakmica posle evropske uvek teška. Ušli smo dobro u meč, postigli četiri gola, a mogli smo i više. Odlično smo odigrali i presrećan sam zbog nova tri boda i pobede koju smo ostvarili. Trudićemo se da u tom ritmu igramo do kraja sezone", zaključio je talentovani fudbaler.

Zvezda je posle 24 kola ostala na prvom mestu sa šest bodova više od Partizana, a naredno kolo igra već u sredu kada je od 16.05 u Senti očekuje derbi meč protiv TSC-a u Bačkoj Topoli.

Kurir sport

Kurir