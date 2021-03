UŽIVO, VIDEO! DERBI KOLA U HUMSKOJ: Partizan - Vojvodina (16), SASTAVI

Tok meča

PARTIZAN: Stojković – Miljković, S. Marković, Vujačić, Obradović – Šćekić, Jojić – Asano, Natho, Jović – Holender. Trener: Aleksandar Stanojević.

VOJVODINA: N. Simić – Andrić, Bralić, Saničanin, Devetak, Đorđević – Drinčić – Vukadinović, Novevski , V. Simić – Mrkaić. Trener: Nenad Lalatović.

Njihovi dueli uvek su bili izuzetno zanimljivi i borbeni, rivalstvo je veliko, a poslednjih godina Novosađani su veoma često uspevali da savladaju renomiranog protivnika.

Domaćini su tokom aktuelne sezone zabeležili devetnaest pobeda, uz dva remija i tri poraza, pa sa 59 bodova na svom kontu trenutno zauzimaju 2. mesto na tabeli. U prethodnom kolu su kao gosti savladali ekipu Inđije, a rezultat je bio 0:6.

Gosti su tokom aktuelne sezone zabeležili petnaest pobeda, uz pet remija i četiri poraza, pa sa 50 bodova na svom kontu trenutno zauzimaju 3. mesto na tabeli. U prethodnom kolu su kao domaćini savladali ekipu Napretka, a rezultat je bio 1:0.

Prethodni duel ovih rivala odigran u prvom delu sezone u Novom Sadu ekipa Vojvodine je rešila u svoju korist, a rezultat je bio 3:2.

Šef stručnog štaba crno-belih Aleksandar Stanojević pohvalno je govorio o novosadskom timu i njihovom treneru Nenadu Lalatoviću:

’’Prema svakoj ekipi imamo poštovanje, prema Vojvodini posebno jer su nas pobeđivali u kontinuitetu. Mi to moramo da poštujemo i tako se spremamo za utakmicu. Treći su na tabeli, pravi rival da vidimo kako izgledamo i kakva nam je trenutna snaga. Snažni su, fizički dominantni, mislim da je to njihov najveći kvalitet. Njihov trener Lalatović je temperamentan stručnjak koji sam po sebi nosi dodatnu energiju. U super smo odnosima, poznajemo se dugo. Kod njega najviše cenim što je posle Zvezde nastavio da radi u srpskom fudbalu, to je mnogo teško. Ne znam ko bi od nas trenera koji smo vodili Partizan ili Zvezdu to mogao. On je to radio i u svakom klubu je pravio određene rezultate, što je za veliki respekt. To je po meni njegov najveći kvalitet, svaka mu čast na tome.’’

Šef stručnog štaba gostiju Nenad Lalatović ističe da veruje u svoj tim i da će igrači dati sve od sebe, ali i da je jako teško istu ekipu savladati četiri puta uzastopno:

’’Partizan igra kvalitetan napadački fudbal i zbog tog opredeljenja oni su i efikasni, kad se uzme u obzir da smo mi trećeplasirani tim, a da su oni trenutno na drugoj poziciji i to moram da kažem zasluženo. Očekuje nas jedan težak meč, ali ja apsolutno verujem u svoj tim, verujem u svoje igrače. Mi idemo tamo da se nadigravamo sa njima. Nećemo se braniti, pokušaćemo i mi da igramo za gol više. Nemamo razloga za strah, moji momci su pokazali da znaju da igraju protiv Partizana, što govori i činjenica da imamo poslednje tri vezane pobede protiv njih. U finalu Kupa smo ih pobedili, osvojili trofej, u Novom Sadu su vodili pa smo mi preokrenuli na 3:2, tako da će oni sigurno tražiti neku osvetu, da pokažu da su bolji tim od nas. Očekujem tvrdu i neizvesnu utakmicu, očekujem da moji igrači daju svoj maksimum, ne 100 nego 200 odsto svojih mogućnosti i da sa pravom pokažemo da smo tu gde jesmo. Ono što je meni cilj ove godine jeste da odbranimo trofej Kupa Srbije. Utakmica će svakako biti jedan spektakl i krivo mi je što je korona i što neće biti publike, jer tada utakmica dobije na žaru, na borbi, na jednoj vreloj atmosferi kao što je bilo u Nišu. Ja za takve utakmice živim i volim takve utakmice da vodim, one me inspirišu i izvlače maksimum, kako iz mene tako i iz mojih igrača. Moji momci su mnogo toga lepog doneli Vojvodini. Ponavljam, ja apsolutno verujem u njih, izaći ćemo na teren, borićemo se. Naravno da je teško pobediti Partizan četiri puta zaredom. Dolaskom Saleta Stanojevića Partizan igra sjajan fudbal, ali kad imate kvalitet, rezultat se pravi uz dobru atmosferu. Mi ćemo ostaviti srce na terenu da odigramo dobru i kvalitetnu utakmicu.’’

Derbi susret 25. kola Superlige Srbije između Partizana i Vojvodine igra se, sa početkom u 16 časova.

