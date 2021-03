BIRMANČEVIĆ POTPISAO ZA MALME, PA PORUČIO BRĐANIMA: Bivšem klubu želim da izbori Evropu! Ostavio sam ih sa lepom zalihom...

Birmančević, koji je potpisao ugovor sa prvakom Švedske, pobedu svog sada već bivšeg tima protiv Metalca (2:0) odgledao je sa klupe.

"Navikao sam da budem starter, tako da mi je bilo vrlo čudno da budem na klupi. Ali, naravno radovao sam se golovima i pobedi Čukaričkog. U medjuvremenu, potpisao sam za Malme, a moj bivši tim se popeo na treće mesto. Tu ih ostavljam, sa lepom zalihom za Evropu. Klubu želim da ostvari svoje ambicije i izbori se za kvalifikacije za Ligu Konfederacija", rekao je Birmančević za sajt kluba.

Strelac devet golova za Čukarički u tekućoj sezoni je naveo da se za odlazak u Malme odlučio to što ga je taj klub "baš želeo i to kao igrača koji bi bio jedan od oslonaca tima".

"Ovo će biti moj prvi inostrani angažman, a izabrao sam klub sa velikom tradicijom, jedan od najvećih u Skandinaviji. Klub koji je osvojio mnoštvo trofeja, iznedrio jednog Zlatana Ibrahimovića", rekao je Birmančević.

Birmančević će sa Malmeom učestvovati u kvalifikacijama za Ligu šampiona. U medjuvremenu, 10. aprila počeće šampionat te skandinavske zemlje, pre toga i takmičenje u švedskom Kupu.

"To će biti veliki izazov, drago mi je da ću se na tom nivou oprobati i na evropskoj sceni. Već sam igrao sa Čukaričkim u kvalifikacijama za Ligu Evrope, ovo je sada stepenik više. Voleo bih da se sa Malmeom plasiram u grupnu fazu nekog od evropskih takmičenja, bilo da je to Liga šampiona ili Liga Evrope, dok Čukaričkom želim plasman u grupnu fazu Lige Konfederacija", rekao je on.

Birmančević je u Čukaričkom proveo dve i po godine, odigrao je 83 utakmice, postigao 15 golova, a 16 puta je bio asistent.

Kako je naveo, na Banovom brdu je stekao prijateljstva za čitav život i to je "vrednije od svega i najbitnije iz tog čitavog perioda".

"Što se tiče igara, najbolji period je bio od dolaska trenera Djordjevića, postigao sam 11 golova, imao dosta asistencija, klub je imao prilično dobar skor. To su prepoznali i inostrani klubovi, pa je usledio i odlazak u Švedsku. Smatram da sam ostavio trag u Čukaričkom i vrlo mi je drago zbog toga", rekao je on.

Iz dresa Čukaričkog Birmančević je stigao i do mečeva za A selekciju Srbije protiv Dominikanske Republike i Paname.

"Jeste to bila 'B' selekcija, ali i veliki korak u karijeri za mene. Otkako sam počeo da se bavim fudbalom, najveći cilj je bio dres reprezentacije Srbije. U Čukaričkom sam skrenuo pažnju na sebe, nadam se da bih iz Malmea mogao i do dresa reprezentacije Srbije", istakao je Birmančević.

(Beta)

Kurir