BEZ DLAKE NA JEZIKU! Rambo Petković posle dve decenije otkrio zašto nije igrao za reprezentaciju: TO JE SRAMOTA!

Legenda brazilskog i srpskog fudbala Dejan Rambo Petković otvoreno je govorio o tome zbog čega nije nosio dres naše reprezentacije na velikim takmičenjima.

Rambo je u Brazilu bio fudbalski bog, mnogi i dan danas žale što nije mogao da igra za "karioke", a u našoj zemlji je samo bivši fudbaler, veliki talenat, koji je odigrao tek nekoliko "nebitnih" mečeva za reprezentaciju.

Zbog raznih okolnosti nije bio često na spisku selektora reprezentacije, a posle više od dvadeset godina rešio je da otkrije i zašto.

"Mislim da je to sramota. Nažalost, ljudi koji su u to vreme bili u reprezentaciji su imali neka druga razmišljanja, planove, želje, namere, možemo da nazovemo to kako god hoćemo. Ja sam u mlađim kategorijama imao najveći broj utakmica i davao sam golove, bio sam to što sam bio. Odem u Real Madrid i odjednom me nema u reprezentaciji. Nema logike. Bio sam najbolji u kadetima, omladincima i prvom timu i odem u Real Madrid i više ne postojim za reprezentaciju. Odem u Sevilju, odem u Brazil, pa odigram jednu utakmicu kada je naša reprezentacija gostovala i igrala sa Brazilom. Tada je Živadinović bio trener. Međutim, tada sam odigrao verovatno jer mi ne treba prevodilac, takvo je moje shvatanje bilo. Kasnije kad sam igrao u Italiji, Vujadin Boškov me je zvao, on je znao igrače, znao je ko sam i šta sam. Budem i kapiten protiv Kanarskih ostrva i protiv selekcije Katalonije. Posle toga nestajem sa mape. Počele su neke gluposti da se pričaju, ne treba nam, daleko je, nemamo para da platimo taj put. Bilo je za neke utakmice ‘ne treba nam’ a onda kada dođe takmičenje idu oni koji su se izborili za evropsko ili svetsko", rekao je u emisiji "Sportlight" Petković.

Rambo je karijeru započeo u dresu Radničkog iz Niša, bio je najmlađi debitant u istoriji bivše Jugoslavije. Sa Čaira je otišao na Marakanu i u dresu Zvezde odigrao 132 utakmice i postigao 38 golova. Stigla je ponuda iz Real Madrida, gde se nije snašao. Odigrao je osam utakmica i postigao jedan gol. Bio je na pozajmici u Sevilji i Santanderu, ali Španija mu jednostavno nije prijala.

Ključna odluka u karijeri bila je kada je odlučio da prihvati ponudu Vitorije iz Brazila 1997. godine. Do kraja karijere je ostao u zemlji fudbala. Sa Vitorijom, Flamengom i Vasko de Gamom osvojio sve što se može osvojiti, a tri puta je bio proglašavan najboljim igračem Brazila.

Na stadionu Fluminensea stoji ploča sa njegovim imenom, a Rio de Žaneiro ga je proglasio za počasnog građanina.

