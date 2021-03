LALATOVIĆ U ELEMENTU: Razočaran sam dešavanjima pred Partizan! Najbolji sam u istoriji kluba, možda ostanem iz INATA!

„Hteo bih da čestitam našoj Vojvodini 107. rođendan. Danas je jako lepo biti član Vojvodine jer je situacija u klubu mnogo bolja nego što je bila. I odmah se vidi bolja igra mojih igrača. Ponosan sam na njih jer su oni najzaslužniji što smo ovde. Ponosan sam na sebe kao trenera jer Vojvodina za 107 godina ima četiri trofeja, a jedan od njih je osvojio Nenad Lalatović. Mnogo je ovde bilo i boljih trenera od mene prošlo ali je Bog hteo da ja ispišem istoriju. Da postanem najbolji trener u istoriji Vojvodine po broju pobeda. To je sa moje strane neka poruka nekima. Ja sam trofejni trener i najbolji po broju pobeda, a to sve nisam postigao zahvaljujući svom kontinuitetu već zahvaljujući kvalitetu mojih igrača koji su sjajni momci“, rekao je Lalatović na konferenciji za medije posle meča

Bila mu je ovo 70. pobeda na klupi Lala u 117 utakmica, po čemu je najuspešniji u istoriji kluba

„Sada moram da pohvalim i moju upravu od koje smo dobili to što je trebalo da dobijemo. Igrači su odmah bolji, nasmejaniji, lakše treniraju i meni je lakše da ispune moje zahteve. Žao mi je što je pred Partizan sve ono izašlo u javnost. Ni ja nisam bio na nivou protiv Partizana i nisam mogao dobro da vodim tim. Bio sam emotivno ispražnjen kao i moji igrači. To se videlo i osetilo. Zato smo zasluženo izgubili od Partizana“.

Ne krije da su ga zabolele reči rukovodstva kluba koji su najavili da će ga kazniti.

„Malo me povredilo to što je izašlo u novinama. Ja ničim nisam zaslužio da budem kažnjen i neću biti kažnjen. Boriti se da neko dobije nešto svoje ne zaslužuje kaznu. I da sam zaslužio, niko ne sme da izađe javno i da kaže to vama novinarima dok se prvo ne obavi razgovor sa mnom. Pogotovo pred tako važnu utakmicu sa Partizanom. Nema potrebe da klub meni okreće leđa u situaciji kada komentarišem suđenje i plaćam kaznu od 100.000 iz svog džepa jer branim taj isti klub. To baš nije normalno“.

Lalatović nije siguran da li će ostati u Vojvodini i sledeće sezone.

Želim Vojvodini još puno puno trofeja sa novim trenerom kad ja budem otišao odavde i da igra Ligu šampiona i Ligu Evrope. Blizu smo da drugu sezonu zaredom sa mnom na klupi igramo Evropu tako da sam ja svoj zadatak ispunio. Iskren da budem, razmišljao sam da napravim pauzu dok ne nađem isnostrani angažman. Posle ovih rezultata koje smo postigli, sasvim je normalno da se više ništa ne pita već da se donese ugovor na dve godine i kaže: ’Potpišite gospodo. Ali tražim od vas da se forisraju mladi igrači. Ajde prve godine ćemo forsirati mlade, ali već druge ćemo tražiti rezultate’. Smatram da je to normalno za klub poput Vojvodine i ljude koji ga vode. Kad bi mu budu ponudili ugovor, onda ćemo pričati na tu temu. Kažem, hteo sam da odmorim, ali možda u meni proradi inat pa ostanem u Vojvodini“.

