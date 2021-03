BEN JE NAJBOLJI STRANAC U ISTORIJI ZVEZDE! Stanković: Svaka čast momcima, ritam je paklen!

Šef stručnog štaba crveno-belih Dejan Stanković izneo je impresije i analizu večerašnje utakmice.

-Velika zahvalnost momcima. Na svaka tri dana igramo utakmice i oni izvlače svoj maksimum. Imamo naš dogovor da izdrže u ovom ritmu do utakmice sa ekipom Mladosti iz Lučana 20.marta, a da nakon toga odu na zasluženi odmor. Prvo poluvreme je bilo odlično, osim jednog kiksa koji smo imali u poslednjoj liniji. Trebala nam je mirnoća u tom završnom pasu, tj. mirnoća u odabiru završnog pasa. To sam im rekao na pauzi. Ušli su fenomenalno u drugo poluvreme i svi koji su ušli sa klupe su bili odlični i podigli ritam igre. Izmene nisu bile zbog loše igre, već zbog drugačije zamisli u ofanzivi i drugačije strukture i sistema igre. Nemam nikome ništa da zamerim, trebaće nam svaki igrač do kraja prvenstva – istakao je Stanković.

Biranim rečima je Stanković govorio o Benu koji se izjednačio na klupskoj listi strelaca sa Boaćijem kada su u pitanju stranci u crveno-belom dresu.

- Ben je zlato koje ima Crvena zvezda. Pre svega dobar čovek, momak koji je zahvalan da nemam reči. Mnogo puta sam rekao da je on Zvezdin najbolji stranac, bez da išta uzmemo nekome ko je igrao za naš tim, ali svlačionica ga obožava. Za svakog trenera on je odličan, može da pokrije tri ili četiri pozicije i gde god da igra on daje svoj maksimum. Videli ste i sami sa polu špica je došao u centar napada i postigao pogodak, jedanaesterac je skrivljen nad njim. Šta može trener više da traži od njega? Ovom prilikom mu čestitam, kao i svim igračima - zaključio je Stanković.

