UROŠ RAČIĆ ZA KURIR: Piksijev poziv je ispunjenje snova, nek mi Bog samo da zdravlja! LUKU MODRIĆA cenim kao čoveka!

Uroš Račić debitovaće za A srpsku fudbalsku reprezentaciju kod selektora Dragana Stojkovića. Piksi je pokazao da veruje u mlade igrače, a Račić je sjajnim partijama u dresu Valensije u La Ligi dokazao da zaslužuje poziv za mečeve u kvalifikacijama za Mundijal u Kataru 2022. godine.

- Poziv u reprezentaciju je ispunje je mojih snova! Nek mi bog da zdravlje, dal’ ću igrati, ili ne, o tome će odlučiti selektor - počeo je razgovor za Kurir nekadašnji fudbaler Crvene zvezde.

Uroš Račić otkriva da do sada nije imao priliku da se sretne sa novim selektorom.

- O selektoru znam sve kao i svi drugi u našoj zemlji. Dragan Stojković Piksi je naš najbolji igrač ikada. Radujem se što ću imati priliku da ga upoznam!

foto: FSS

Račić je u kontinuitetu pružao dobre partije u Valensiji, davao atraktivne golove, imao poverenje trenera Havija Garsije, međutim bivši selektori su ga zaobilazili.

- Sve što se dogodi u životu, dogodi se sa razlogom! I ranije sam govorio da veoma mnogo radim na sebi, kako bih na terenu mogao da pokažem svoj maksimum. Verujem da je ovo dobar tajming jer je sezona u punom jeku, a ja sam odigrao skoro sve minute u ovoj godini. Nek mi bog da, da mogu da pomognem Srbiji i ja ću biti zadovoljan! Poziv je stigao i zbog toga sam neizmerno srećan , to jeste ono što je potvrda svega dobroga što sam uradio u poslednje vreme.

Srbija kvalifikacije otvara 24. marta utakmicom protiv Republike Irske u Beogradu. Tri dana kasnije u glavni grad Srbije dolazi Portugal, a potom "orlovi" 30. marta gostuju Azerbejdžanu.

- Koliko možemo bodova da uzmemo iz te tri utakmice? To je pitanje možda za neke igrače sa većim stažom u reprezentaciji. Ja mogu da kažem da je naravno želja da se sve utakmice pobede, a hoćemo li u tome uspeti, ostaje da se vidi. Siguran sam da ćemo dati svoj maksimum.

Valensija nije u vrhu La Lige, što je posledica podmlađivanja i selekcije prvog tima koju u dogovoru sa upravom sprovodi trener Havi Garsija.

- Jeste , imamo mnogo mladih igrača koji kao i ja igraju svoju prvu sezonu u najjačoj ligi Španije. Oscilacije su rekao bih, normalna stvar. Kako vreme prolazi bivamo sve bolji. Sada smo malo sazreli kao ekipa i stvari polako dolaze na svoje. Valensija ima baš mladu ekipu, dosta je igrača od 18 do 20 godina. Uprava se odlučila da pruži šansu mladima i ima strpljenja. Verujem da će se to isplatiti! Mnogo sam srećan u Valensiji!

Tokom vikenda Valensija i Viljareal, lokalni rivali, odigrali su triler utakmicu. Gosti su vodili tokom celog meča, a onda su "slepi miševi" u završnici utakmice za tri minuta preokrenuli rezultat i pobedili.

- Utakmica je bila u dobrom ritmu, sa velikim brojem šansi na obe strane. Nekada smo ovakve utakmice gubili jer je ekipa bila novosklopljena na početku sezone, ali sada se bolje poznajemo, delujemo takmičarski i ne gubimo više olako bodove. Bogu hvala, protiv Viljareala nam se vratilo nešto što smo ranije izgubili.

Uroš Račić je prošlog leta produžio ugovor sa Valensijom do 2024. godine, a uprava je stavila klauzulu za otkup u vrednosti od 150.000.000 evra, čime su pokazali da itekako veruju u mladog Srbina iz Kraljeva.

- Potpisao sam novi ugovor, a kad pomenuste otkupnu klauzulu, objasniću. To rade klubovi kako bi se eventualno zaštitili da neko ne ode ispod cene. To je klauzula koja postoji u ugovoru, ali mislim da to imaju manje više svi igrači. Radujem se što postoji uzajamno poverenje između mene i kluba, ali verujte mi, da sam sve to i zaslužio.

Račić je igrao ove sezone protiv Barselone, Reala, Valensija je i jedne i druge dobrano namučila. Pitali smo ga protiv koga je teže igrati, Mesija ili Modrića i Krosa.

- To su sve majstori fudbalske igre. Mesi je najbolji na svetu! Kros je klasa koja traje godinama, a Modrić je neverovatan! Baš on je na mene ostavio najveći utisak i cenim ga mnogo i kao čoveka.

Uroš Račić nije želeo da prognozira ko će osvojiti titulu u Španiji. Za sada madridski Atletko je najbliži peharu, odnosno tome da prekine šampionski niz Reala i Barse.

- U Španiji su tri pretendenta na titulu. Atletiko ima za vratom Barsu i do kraja Reala. I svako gubljenje bodova može skupo da ih košta jer velikani kao Barsa i Real su kadri da pobede sve utakmice do kraja. Da li će Atletiko izdržati do kraja ostaje da vidimo - poručio je Uroš Račić.

Kurir sport/Aleksandar Radonić

Kurir