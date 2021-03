BATISTUTA JE STVARNO KAO IZ KENGURA: Nećete verovati gde RADI sin legendarnog golgetera: Batigol objasnio i ZAŠTO! VIDEO

Ili preciznije rečeno životnim stavovima.

Naime Batistuta ima četiri sina, a kada je otkriveno da jedan od njih, 20-godišnji Lukas, radi u fotokopirnici, čuveni špic je upitan tokom jednog radio uključenja u Argenitni kako je to moguće, imajući u vidu da je prilično imućan.Odgovor je glasio ovako:

"Mogao sam Hoakinu da kupim kola, on bi se u njima vozio, ljudi bi mu se divili, ali taj automobil ne bi bio rezultat njegovove zarade, ne bi to bio stvarno njegov auto. Ovako, kada radi kao sav običan svet, samo na taj način, naučen da troši jedino ono što sam zaradi, ja svom sinu mogu da ostavim dostojanstvo. Znate, kada bude vozio kola, biće to automobil koji će kupiti od novca koji je sam zaradio. I, neće biti moguće porediti to zadovoljstvo, koje tada bude imao, sa bilo kojim skupocenim poklonom koji bi dobio", istakao je popularni", Batigol.

Izgleda čuvena replika iz kultnog filma " Kad porastem biću kengur" ponovo dobije na težini.

"Znate li šta vozi Batistuta? Ferari? Ne, “juga”, lično sam mu dovezao iz Kragujevca. Skroman dečko, šalje sve pare kevi", rekao je Baron za Batistutu u legendarom filmu.

