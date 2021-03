PRETNJE I UCENE: Otkriveno zašto je Španija odjednom pristala na himnu, zastavu i ostale simbole reprezentacije tzv. Kosova

Gosti su reagovali saopštenjem u kome su pozvali nadležne fudbalske institucije da "Špance dozovu pameti", a kako prištinski portal "Reporteri" piše, za promenu stava Španaca je krivo "povlačenje za uši" od strane UEFA i FIFA.

Španci El Konfidensijal potvrđuje da je do promene prvobitnog stava došlo upravo ucenom od strane evropske i svetske kuće fudbala. Naime, taj list ističe da se nije prvi put desilo da ucenom Španija bude dovedena u "mat poziciju", jer je 2018. u novembru Međunarodni olimpijski komitet zapretio Špancima da će biti izbačeni iz svih takičenja ako nastavi da stvara prepreke za učešće sportista sa Kosova.

"Sada su FIFA i UEFA te koje obaraju prvobitni španski stav, terajući Špance da 'progutaju' prikazivanje svih kosovskih nacionalnih simbola u Sevilji", piše "El Konfidensijal.

Taj medij naglašava da je, zbog pomenutih pritisaka svetskih sportskih organizacija, "na mala vrata već rađeno nešto slično, jer su (pomenuti) simboli isticani i na Svetskom prvenstvu za rukometaše do 21 godine starosti u Galiciji", ali da će "sada uslediti korak više, jer se radi o seniorskim i to fudbalskim reprezentacijama, koje žele na FIFA Svetsko prvenstvo".

"Španija je uvek imala svoj jasan stav prema Kosovu, čak je ulagala i veto na neke deklaracije Evropske Unije po tom pitanju, a sve zbog toga što, znamo to svi, način na koji je Kosovo, samoproglašenjem, steklo svoju nezavisnost od Srbije 2008, to bi moglo da posluži kao argument za Kataloniju ili Baskiju. Ipak, Španija je ostala usamljena u svom krstaškom pohodu, jer je u Evropi podržavaju samo Rumunija, Grčka, Kipar i Slovačka, a njeni vetoi su počeli da dosađuju međunarodnoj zajednici. Uz pomenuto upozorenje MOK-a, koje je, zapravo bila otvorena pretnja, UEFA je već oduzela Španiji U-17 turnir zbog odbijanja da se prikaže zastava tzv. Kosova. Od tada, Španija počinje da omekšava svoj stav po ovom pitanju", zaključuje "El Konfidensijal" ovoj priči o uceni od strane UEFA i FIFA, odnosno, kako to sami novinari ovog lista nazivaju potez Međunarodnog olimpijskog komiteta, moglo bi se reći - pretnji.

