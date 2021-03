VUJADIN BEZ DLAKE NA JEZIKU: O Olimpiji, Mandariću, Apoelu, Zvezdi, Dekiju i zašto slepo veruje u DRAGANA STOJKOVIĆA!!!

Vujadin Savić sjajno je počeo epizodu u Olimpiji iz Ljubljane. Gol u ubedljivoj pobedi protiv Tabora iz Sežane (3:0) samo je potvrda da je napravio dobar izbor ove zime, kada se sa Kipra preselio u Sloveniju.

Vujadin Savić priča za Kurir o svom novom klubu, saigračima, gazdi Milanu Mandariću, ali i bivšim klubovima Apoelu, Crvenoj zvezdi i o tome šta očekuje od reprezentacije Srbije pod vođstvom Dragana Stojkovića Piksija.

Za početak, gol za Olimpiju protiv Sežane. Koliko ti znači i da li je to dobar znak za dobar početak?

- Uvek sam srećan kada postignem pogodak! Međutim, ovaj će mi značiti mnogo jer sam imao veoma tešku situaciju. Godinu dana nisam igrao utakmice i trenirao sa ekipom! Posle samo pet treninga sa timom odigrao sam dve utakmice po 90 minuta. Pobedili smo obe, sačuvali svoju mrežu i postigao sam gol koji mi mnogo znači na psihičkom planu - počeo je razgovor za Kurir Vujadin Savić.

Olimpija! Kako je došlo do saradnje?

- Sasvim slučajno i veoma brzo! Nenad Jestrović me je okrenuo i pitao, da li želim da dođem na pozajmicu u Olimpiju, da pomognem ekipi da osvoji titulu. A, da meni zauzvrat Olimpija pomogne da se fudbalski vratim u život! Ovo je bila odluka baš na obostrano zadovoljstvo! Posle godinu dana ponovo se osećam kao fudbaler i zahvalan sam svim ljudima u klubu od predsednika Mandarića, njegovog sestrića Ranka Lončara, trenera Gorana Stankovića kao i Nenada Jestrovića koji je sve ovo završio! Jestri bih i ovim putem poželeo brz oporavak od korone, znam da je jak i da će prevazići ovaj virus koji ga je zahvatio!

Kakav je Milan Mandarić kao poslodavac?

- O njemu ne treba ja da govorim, o njemu govore rezultati koje je napravio sa svim klubovima koje je vodio do sada! Od Engleske, pa sad do Slovenije! Gde god da je bio, pravio je velike uspehe! Od mene ima veliko poštovanje i naklon do poda, jer čovek sa 82 godine je pun entuzijazma, ljubavi prema fudbalu. I dalje je gladan uspeha i kroz razgovor sa njim vidi se da je veliki gospodin!

Kako su te prihvatili u svlačionici? Deluje da si se baš dobro uklopio u Olimpiji.

- Osećam se kao kod kuće! Baš su me lepo prihvatili i atmosfera u svlačionici je fenomenalna, što je meni veoma bitno! Uvek sam govorio da se dobri rezultati mogu napraviti samo ako je atmosfera pozitivna u svlačionici, ali i van nje! Svi razumeju i pričaju srpski, tako da mi to baš prija!

foto: Partizan.rs

U Olimpiji je bivši igrač Partizana Đorđe Ivanović, deluje da ste vas dvojica glavna snaga kluba iz Ljubljane.

- Naša snaga je tim, nikako pojedinac! Svako od nas ima svoju ulogu u ekipi, ali bez podrške saigrača ni on, a ni ja, ne možemo da dođemo do izražaja! Ne vidim i nikada nisam gledao sebe kao bitnu figuru u timu, već samo kao pojedinca koji je tu da pruži svoj maksimum i bude deo sistema! Imamo sjajnog trenera, sjajnog čoveka pre svega i on to sve drži kako treba! Mi smo tu da pomognemo njemu i sprovedemo sve njegove zamisli u delo!

Ivanović je igrao za Partizan, ti za Zvezdu. Ima li i začikavanja oko bivših klubova?

- Đole je isto super momak, nije imao sreću da bude u pravom klubu kao ja️. (smeh) S vremena na vreme se malo peckamo, ali sve je to u granicama normale i simpatičnog karaktera!

Šta se desilo na Kipru, šta tamo nije štimalo, zašto ti ljudi iz Apoela u poslednje vreme nisu dali da igraš?

- Igrao sam sve utakmice u prvoj sezoni, igrali smo Ligu Evrope. Prošli smo grupnu fazu, pobedili smo Sevilju mojim golom i sve je bilo super! Došla je ta korona i klub je želeo da smanjimo plate. Prihvatio sam na tri meseca, ali ne i na još dve godine, koliko sam u tom trenutku imao ugovor sa Apoelom! Jednostavno, posle toga sam bio sklonjen iz ekipe, totalno!

Da li je Slovenija bila izbor i da budeš bliži porodici, supruzi Mirki i deci?

- Nije! Moja porodica je uvek tamo, gde sam i ja! Uvek smo zajedno, tako da to nije presudilo! Sigurno da prija što smo bliže našem Beogradu!

foto: Www.crvenazvezdafk.com

Šta misliš o Crvenoj zvezdi i Dekiju Stankoviću, sjajnoj sezoni i nesrećnom ispadanju od Milana?

- Deki je nastavio tamo gde je Miloje stao, pravi odlične uspehe! Prvi smo na tabeli, u igri smo za kup, igrali smo Ligu Evrope, prošli grupu, i na kraju stvarno nesrećno ispali od jednog velikana, kakav je Milan! Zvezda je u oba meča bila bolji protivnik, oba puta smo igrali sa igračem manje, što se nije primetilo u igri! Svaka čast Dekiju i svim momcima za sve što rade za našu Crvenu zvezdu!

foto: FSS

Tvoje mišljenje o novom selektoru Srbije Draganu Stojkoviću. Može li da odvede Srbiju na Mundijal i koliko će mu biti teško da od sjajnih individualaca napravi tim koji će moći da prođe kvalifikacije?

- Kao veliki zvezdaš i neko ko zna da ceni i poštuje sve legende našeg kluba mogu samo da budem presrećan, što se takva veličina vratila u srpski fudbal! Piksi je čovek koji ima mnogo znanja, iskustva, neko ko ima veliki autoritet i to je veoma važno kada ste selektor! Obećao je da će nas odvesti na Mundijal, i ja mu slepo verujem! Šta god da je rekao, pogotovo ovo za odlazak u Katar na SP, znam da će uspeti! Verujem da će napraviti pravi tim i igru, te usrećiti naciju i sve ljubitelje fudbala - zaključio je Vujadin Savić.

Kurir sport/Aleksandar Radonić

Kurir