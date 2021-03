TREBA MI TRI SATA DA NAPIŠEM PORUKU! Mihajlović o novoj generaciji i mobilnim telefonima: Kako je Kaniđa nasankao Vujadina Boškova

Siniša Mihajlović srpski stručnjak na klupi Bolonje pričao je o uticaju tehnologije u današnjem fudbalu i posebno kako se to odnosi na mlade generacije igrača.

Popularni Miha je objasnio razliku u generacijama

"Znam kako da upalim i ugasim telefon, da ga koristim da pričam. Dolazim iz drugačije generacije. Danas klinci pišu bez da gledaju u dugmiće. Meni treba tri sata da napišem poruku. Morate se svemu prilagoditi, ali i oni bi morali da shvate kada je previše. Zato što tako postoji nedostatak komunikacije. Ako smo svi zajedno i svako gleda u svoj telefon, onda ne komuniciramo, svi smo kao mumije. Neko me je pitao juče za Plejstejšn. To nije za opuštanje, čitanje knjige jeste. Posle meča, ako odete na ples, oslobodite se stresa. Ako ostaneš kući da igraš video igrice, ne odmaraš mozak. Ako to radiš pre utakmice, gubi se tvoja energija. Ne kažem da ne bi trebalo da se koristi, ali treba imati granice", kaže srpski trener.

Miha je i ispričao i jednu anegdotu sa bivšim selektorom naše reprezentacije, Vujadinom Boškovim i legendarnim Argentincem Klaudiom Kaniđom.

"Evo jedne anegdote o mobilnim telefonima. Vujadin Boškov nas je zvao sve da proveri da li smo se svi vratili kućama. Bio sam jednom na večeri i vratio sam se u 23.30, on me je zvao pre toga, a ja nisam bio tu. Sledećeg dana mi je na treningu ljutito rekao, 'ovde je najveći profesionalac Kaniđa'. Pomislio sam, naravno, da mu je Klaudio dao broj mobilnog, a bio je na večeri sa mnom!", nasmejao se Siniša.

