BORJAN PRIZNAO ŠTO NIJEDAN MUŠKARAC NE BI! Sneža platila PRVO LETOVANJE, a onda ga UHVATILA u LAŽI! Potpuni HIT (KURIR TELEVIZIJA)

Njih dvoje imaju i sina Filipa, a period upoznavanja i zabavljanja pamte po mnogim zabavnim anegdotama.

Tako su u emisiji "Sceniranje" otkrili i kako je izgledalo njihovo prvo letovanje, a tom prilikom i Borjan je priznao da je zbog njegove loše finansijske situacije njegova supruga finansirala prvo zajedničko putivanje.

- Ona je želela da idemo u "Splendid" i zbog bazena i sveg komfora, ali ja u tom trenutku nisam bio u najboljoj finansijskoj situaciji. I onda je ona rekla da će ona da finansira naše prvo putovanje, a ja drugo - priseća se golman Zvezde, i navodi da joj je obećao da će je on sledeći voditi na Maldive.

Međutim, zamalo da mu jedna laž pokvari ceo užitak.

- Kad smo otišli u saunu, ja sam imao neki jeftin pink šorts, koji sam nabavio pre nego što smo pošli, a njoj sam rekao kako je u pitanju markirani. I dok smo sedeli u sauni, ja sam samo osetio kako mi nešto roze klizi niz nogu. Kad ono, boja je počela da se skida - prisećaju se kroz osmeh ovih Borjan i Sneža.

Ona mu, naravno, to nikako nije zamerila, i već je nekoliko puta do sada isticala da joj se kod muže pre svega svidelo zgodno telo i to što je dobar čovek.

