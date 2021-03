SELEKTOR BI MOGAO DA POGLEDA MAKAR JEDNU UTAKMICU: Sportski direktor Proletera Amir Bislimi revoltiran potezom Ilije Stolice

Upravo zbog velikog broja ‘bonus’ igrača u sastavu, očekivao se drugačiji ishod, a vidno revoltiran je bio i sportski direktor Proletera Amir Bislimi.

"Mnogo me je iznenadio selektor. Kada sam video naslov da je pozvao 14 igraca iz Superlige, očekivao sam bar jednog igrača Proletera. Ne bih voleo da me neko pogrešno shvati, nemam ništa protiv ni jednog igrača sa spiska. Samo sam očekivao od selektora da prisustvuje bar jednoj utakmici, on ili njegovi saradnici i uvaže klub koji forsira mnogo mladih igrača. Pored Žarka Lazetića, Damjanovića i Đorđevica ne znam ko još forsira mlade igrače i ima rezultate. Moje je pitanje Stolici da li Proleter treba da igra sa 11 bonus igrača , da skrene njegovu pažnju na nas? Ako je to potrebno, nije problem. Imaću sastanak sa Žigićem i stručnim štabom, da još više podmladimo ekipu. Malo je 5-6-7 bonus igrača u prvoj postavi. A 14-15 u protokolu", zaključio je on.

Kurir sport

Kurir