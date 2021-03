NIKO MI NIJE REKAO DA NEKOG SKLONIM! Piksi bez dlake na jeziku: Evo zašto nisam zvao Kolarova i Milivojevića!

Novi selektor reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi objasnio je zašto na spisku reprezentacije nema doskorašnjeg kapitena Aleksandra Kolarova, ali i Luke Milivojevića, Adema Ljajića, Nikole Maksimovića...

Prvi spisak novog selektora Orlova iznenadio je brojne ljubitelje fudbala u Srbiji.

Neki iskusni igrači, koji su u prethodnom periodu bili redovni na spisku reprezentacije, nisu dobili Stojkovićev poziv. Evo i zašto...

"Kolarova i Ljajića poznajem, Milivojevića i Maksimovića ne, ali da odmah ovde raskrstimo: ništa ovde nije lično. Apsolutno nemam ništa protiv njih. Mislim da je vreme za neke promene, ne da bi oni otišli, nego da bi se ubrizgala svežija krv, da se mladosti da šansa", kaže Stojković za "Mozzart sport" i dodaje:

"Ubeđen sam da su na spisku jako talentovani momci i da će oni vratiti to na najbolji mogući način. Ne verujem da sam se negde prevario. Niti je iko na spisku zato što poznajem njegovog ujaka ili da mi je neko rekao da ga pozovem. Ovo je isključivo moj izbor i niko se nije mešao u to. U ovom momentu računam na ovu grupu igrača. Sve ih cenim, nikad nisam rekao da nekog neću pozvati, ali to je objašnjenje. Niko mi nije rekao da nekog sklonim, to nema šanse, to ne može kod mene da prođe".

Stojković će na klupi Srbije debitovati 24. marta protiv reprezentacije Irske u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Kurir sport/Mozzart sport

