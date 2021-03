SRBIN PREKO HRVATA PRIČAO SA LEGENDARNIM BRAZILCEM: Je li bre Gorane, šta kaže ROMARIO? VIDEO

U to vreme dres Valensije nosio je i Miroslav Đukić proslavljeni srpski fudbaler i bivši trener Partizana, a Vlaović je ispričao zanimljivu anegdotu iz tog perioda.

foto: Profimedia

"Romario je slabo igrao. On tu bude mesec dana i pošalju ga u Brazil ili on sam ode... Ako pričamo o njegovom kvalitetu, to je fantastično iskustvo i srećan sam što sam sedeo s njim kako sad ovde sedim sa vama. Jedino je sa mnom pričao, ostali su sedeli tu okolo. Romario ne šljivi nikoga, ni sa kim nije pričao osim sa mnom, samo bi tako prišao odjednom i počeo nešto da priča sa mnom. Đukić mi je jednom rekao: 'Je li bre Gorane, da li ja samo preko tebe mogu da pričam s Romariom?' Ja sam umirao od smeha. Samo sa mnom je komunicirao, ni sa trenerom nije. Na silu je došao u Valensiju nakon Barselone i bila mu je puna kapa svega, a došao je zbog odlične ponude jer je predsednik bio lud za njim. On je prilikom kandidature obećao da će dovesti Romarija i sve je uradio da ga dovede, ali on je već bio na zalasku karijere i napustio već posle 6 meseci", ispričao je Goran Vlaović

