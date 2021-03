MAMIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU Hrvat pričao o pljački Zvezde, razgovoru sa Vučićem i otkrio zašto je Hrvatska bolja od Srbije!

Tvorac modernog zagrebačkog Dinama, Zdravko Mamić, pomno prati aktuelna dešavanja u srpskom fudbalu.

Mamić je u intervjuu za B92 govorio o velikom uspehu Dinama u Ligi Evrope, ali i nepravdi koju je Crvena zvezda doživela nedavno u ovom takmičenju.

Mamić je istakao da je navijao za crveno-bele protiv Milana i smatra da je Zvezda zaslužila prolaz.

"Nikada mi nije drago kada srpski klub ispadne iz Evrope. Veliki sam navijač bio Zvezde protiv Milana i govorio sam da će ili proći ili ispasti 'tesno'. Moram ovo da kažem, Zvezda je opljačkana u Milanu i oni koji su delili nepravdu su štitili evropske interese. Pa ljudi, Zvezda bi sada sa Dinamom bila u četvrtfinalu Lige Evrope. Slobodno kažem – to joj je onemogućeno", nema dilemu Mamić.

Mamić hvali Zvezdino rukovodstvo i ističe da je u dobrim odnosima sa Zvezdanom Terzićem.

"Svaki put posle evropskih utakmica dva tima, nekoliko sekundi po završetku, Terzić i ja čestitamo jedan drugome na rezultatu", kaže Mamić i dodaje da je u kontaktu i sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem:

"Pre dva meseca me je zvao Aleksandar Vučić i obećao da će biti domaćin u jednom beogradskom restoranu. Čekam da formalno budem njegov gost. Vučić ima poštovanje prema mom radu, fudbalski je čovek, a i bezbroj puta me je hvalio. Sada čekam njegov poziv i nadam se da će učiniti to najskorije".

SRBIJA NIJE PORODICA Mamić otkriva šta je najveći problem reprezentacije Srbije. "Svi me pitaju kako Srbija ne može da napravi uspeh? Jednostavno je, Srbija mora da bude 'femili', kao što kaže Murinjo. Srbija je duplo veća od Hrvatske, nemate slabije igrače, možda čak i bolje, više sigurno u inostranim ligama, ali niste porodica kao Hrvati. Kada reprezentacija igra svaki Hrvat na svetu diše kao jedan. Nažalost, određene interesne grupe su napravile da u Srbiji ne igraju najbolji", rekao je Mamić. Hrvat veruje da će se dolaskom Piksija stvari promeniti. "Siguran sam da će Piksi, iako ga nikad nisam upoznao, da će vas odvesti da budete fudbalska velesila. Podržite ga, nemoj da dozvolite da mu dozvolite da mu se mešaju, već ga pustite da radi. I biće Srbija ono što je Hrvatska. Pa i vicešampion sveta, što da ne?".

Kurir sport/B92

