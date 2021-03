PIKSI NAM PRENOSI NJEGOVO ISKUSTVO I HARIZMU! Tadić: Na meni veća odgovornost, ali svi moramo da budemo kapiteni

."Mislim da kod nas previše pridajemo značaja kapitenskoj traci. Milsim da to nije toliko bitno, koliko da uvek morate da obavljate zadatke. Na meni kao najiskusnijem igraču naravno da je veća odgovrnost. Tako da nije bitno ko nosi traku, svi moramo da preuzememo odgovornost i da budemo kapiteni", rekao je Tadić na konferenciji za novinare.

Fudbaleri Srbije sutra na stadionu "Rajko Mitić" dočekuju selekciju Republike Irske, u meču prvog kola kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2022. godine.

Tadić je na pitanje o svojoj dobroj formi, odgovrio da je važnija igra u kontinuitetu.

"Pa iskreno mislim da se na svakom okupljanju govori o formi, ja neverujem u formu nego u konstantu igru. Mislim da bi uvek trebalo da težiš da budeš na nivou, naravno da imaš nekad slabiji dan ili bolji dan, ali moraš da budeš konstantan i da se dokazuješ svaki trening i svaku utakmicu, ne smeš nikad da se opustiš to zahteva profesionalni fudbal", dodao je Tadić.

Novog selektora Dragana Stojkovića i njegov doprinos, Tadić ocenjuje pozitivno.

"Pa stvarno jako pozitivno, juče kada smo završili sastanak, voleo bih da je neko to snimao, prelepa reakcija cele grupe. Svi su bili zadovoljni, tačno se vidi od prvog momenta da mister želi da nam ugradi to što on poseduje samopouzdanje, samouverenost, harizmu i šarm. Svi su to osetili, pažljivo slušamo i želimo da sporovedemo njegove ideje. Da pokažemo kako bi trebalo da se igra i onda će svako doći do izražaja, tako da je jako pozitivno i nadam se da ćemo tako i završiti", ocenio je on.

Tadić je dodao i da je važno što novi selektor ima mnogo iskustva kao fudbaler, te da to igračima znači.

"Sigurno da je bitno, mislim mister je sve proživeo što mi sada živimo, tako da to iskustvo deli sa nama, razume sve šta je u našim glavama. To je jako bitno jer je jedan od najboljih igrača u našoj istoriji, mnogo znači", dodao je Tadić.

foto: @starsport

Na pitanje može li reprezentacija da igra kao Jugoslavija 1998. godine na Svetskom prvenstvu, Tadić je rekao da se nada da će tako biti.

"Ja se nadam da ćemo igrati kao Jugoslavija 1998. godine. Pažljivo sam gledao kada je mister dirigovao po terenu. Nadam se da ćemo da se plasiramo na Svetsko prvenstvo, kao i da će se radovati i narod i mi, i da će to biti efikasno i rezultatski ispraćeno", rekao je on.

On je dodao i da veruje da je dovoljno bilo vremena za pripremu meča sa Irskom.

"Pa sigurno da je teško kada imate samo tri dana do utakmice. Naravno da bi voleli da imamo više vremena da se pripremimo i da saslušamo zahteve za igru, ali negubimo vreme i treniraćemo danas još jednom, tako da milsim da će biti dovoljno vremena za pripremu", dodao je Tadić.

Na pitanje da li bi bio zadovoljan nerešenim rezultatom, Tadić je rekao da ekipu interesuje samo pobeda.

"Pa jeste prošle kvalifikacije smo krenuli utakmicom sa Irskom. Taj meč smo gubili i vratili smo se, pa smo bili zadovoljni bodom. Naravno ovo su nove kvalifikacije i hoćemo pobedu bez obzira ko je protivnik", istakao je Tadić.

Meč Srbije i Republike Irske igra se sutra od 20.45.

Beta

Kurir