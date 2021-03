STARA DAMA NASTAVLJA PO PLANU! Potpredsednik Juventusa: Pirlo i Ronaldo ostaju u klubu

Pirlo je pod pritiskom zbog poraza na domaćem terenu od Beneventa 0:1, posle kojeg Juventus zaostaje 10 bodova za prvoplasiranim Interom i čeka ga teška borba u odbrani titule.

"Pirlo jeste i biće trener Juventusa, to je 100 odsto sigurno. Počeli smo novi projekat sa njim, znajući da ćemo imati teškoća. Želeli smo da uradimo nešto više, ali nismo uspeli. Mirni smo, Pirlo ima sve što je potrebno da postane sjajan trener", naveo je Nedved za DAZN.

Brojni španski mediji spekulisali su da bi Ronaldo mogao da napusti Juventus na kraju sezone i vrati se u Real Madrid.

"Što se mene tiče, Ronaldo neće otići. Ima ugovor do juna 2022. godine i ostaće. Videćemo šta će se dogoditi posle toga. Kristijano Ronaldo nas je pogurao prema fudbalskom Olimpu, u tehničkom smislu i u pogledu imidža", naveo je Nedved.

"Postigao je više od 100 golova u 120 utakmica i osim toga, odvukao nas je u Ligu šampiona. On je jednostavan momak, iako sa strane to možda tako ne izgleda. On je prototip modernog fudbalera koji je ostvario neverovatne ciljeve neizmernim talentom i napornim radom", dodao je nekadašnji fudbaler Juventusa.

Posle bolesti i povrede Paulo Dibala se vratio u tim, a Nedved je nagovestio da bi Argentinac mogao da napusti Torino.

"Nedostajao nam je Dibala, mislim da ove sezone nije igrao više od 800 minuta. Njegovo prisustvo će nam dati više mogućnosti u napadu. Ima još godinu dana ugovora i nemam da kažem ništa više od onoga što su rekli sportski direktor i predsednik kluba. Juventus će proceniti svaku priliku na tržištu", naveo je Nedved.

Sportski direktor Juventusa Paulo Paratići rekao je krajem februara da uprava pregovara sa Dibalom o novom ugovoru.

Italijanski mediji nedavno su preneli da dve strane ne mogu da se slože oko finansijskog dela ugovora

