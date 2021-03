FUDBALERI SU SE MNOGO PROKUR*ILI, PIKSI NIŠTA NIJE URADIO! Legendarni Živa žestoko opleo po Orlovima: ČEKAJ, BRE, DEČKO...

Fudbalska reprezentacija Srbje odigrala je nerešeno 2:2 sa aktuelnim šampionom Evrope u drugom kolu kvalifikacija za Mundijal i svojom igrom i borbenošću oduševila mnogobrojne ljubitelje fudbala u našoj zemlji, ali ne i bivšeg selektora Milana Živadinovića.

Živadinović je istakao da smo imali dosta sreće i da su Portugalci zaslužili da pobede na tom meču.

"Gledao sam i nervirao se. Bili su Portugalci bolji, tu nema priče, zaslužili su pobedu. Imali smo sreće da ih posle dva gola stignemo, a onda i da sudija poništi čist gol. Moramo da priznamo, bio je gol, nema priče", kaže za Alo Živadinović i dodaje:

"Naš kvalitet nije sporan, njega ima, ali ne sme biti oscilacija. Da vi igrate jedan period odlično, a drugi katastrofalno. Takva igra nas neće nigde odvesti".

foto: Printscreen

Nekadašnji selektor je poručio fudbalerima da se odmah spuste na zemlju.

"Moraju reprezentativci da se smire, da ohlade glave. Mnogo su se pro*určili, iskreno da vam kažem. Hvala Bogu, pa nas je pogledao na ovom meču. Treba njemu da se zahvalimo i prihvatimo ovaj poklon, ali i popravimo našu igru koja nije idealna", kaže Bard.

Živadinoviću se ne sviđa što novi selektor dobija toliko pohvala posle samo dva odigrana meča.

"Iskreno me nervira to hvaljenje i veličanje Piksija. Čekaj bre, dečko, pa ništa ti još nisi uradio. Nema svrhe kovati ga u zvezde nakon dve utakmice, pa mi moramo još mnogo da igramo. Posle kad izgubimo, opet ćemo ga pljuvati i tražiti ostavku. Čekajte da mi dođemo do cilja, da se plasiramo na Mundijal, pa ćemo lako reći: Bravo, majstore, svaka čast", poručuje popularni Živa.

Kurir sport/Alo

Kurir