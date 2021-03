PIKSI ZAPUŠIO USTA RONALDU ZA SVA VREMENA: Stojković podsetio LICEMERNOG Portugalca na blisku prošlost i upozorio na Azerbejdžan!

Na konferencije za medije dan uoči meča govorio je selektor Srbije Dragan Stojković Piksi

On se složio na konstataciju novinara da je nacija ponovo uz reprezentaciju.

"Generalno da, prema pisanju medija. Ne pratim mnogo, ali vidim da su zadovoljni onim što smo uspeli da prikažemo u prve dve utakmice, tako da je to put kojim želimo da idemo, da ih još više ubedimo da ćemo se uvek boriti i da ćemo uvek igrati za gol više. Da ćemo biti tim koji uvek napada i koji se ne boji ni jedne ekipe, uz sav respekt prema svakoj selekciji protiv koje budemo igrali. Imao sada još veću obavezu da nastavimo, da jednostavno usrećimo ljude", rekao je selektor Stojković.

Piksi je upozorio igrače na Azerbejdžan i nekog novog Gurbana Gurbanova

"Pa njega pamtimo, ali nadam se da do toga neće doći. Upozorenje će dobiti večeras. Nismo još pričali o utakmici, to ćemo uraditi večeras, ali oni su dovoljno pametni da shvate da ne postoji nijedna laka utakmica bez obzira na ime protivnika. Naravno, sa moje strane dobiće informacije koje su potrebne za ovakvu utakmicu. Lično smatram da je ovo jedna ekstremno teška utakmica, ekstremno težak protivnik i sa tim saznanjem mi moramo ući u utakmicu. Ući, odigrati je i završiti je na način na koji mi to želimo. Samo uz najozbiljniji pristup", dodao je on.

Piksi ne želi više da priča o poništenom golu Portugala i slučaju Ronaldo

"Utakmica se završila 2:2 i ne želimo više da razmišljamo o tome. Koncentrisani smo isključivo na duel protiv Azerbejdžana, to nam je sada najvažnije. Ali, ako se već bavite onim što je prošlo i ako poredite sporne situacije, podsetiću vas da je Ronaldo u prethodnom ciklusu kvalifikacija dao gol protiv Srbije iz čistog ofsajda. Greške su deo igre, dešavaju se svima. I onda se govori o izvinjenju, o sreći i tako dalje i tako dalje… Sve je to fudbal. Ne želimo da gubimo vreme razmišljajući o stvarima koje su prošle. Interesuje nas samo ono što sledi, a to je utakmica u utorak uveče protiv Azerbejdžana", jasan je bio selektor Dragan Stojković.

