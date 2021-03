MARIĆ PITAO PREDSEDNIKA DA LI JE ON ODBRANIO ŠUT RONALDA: Vučić dao NEOČEKIVAN odgovor, a onda pomenuo Zvezdu i Partizan

On je govorio je i o šaljivim klipovima sa interneta kada je reč o nepriznatom golu Kristijana Ronalda, a u kojima je Vučić bio glavni "akter

"Da li je istina da si ti isterao loptu iz gola Srbije na utakmici sa Portugalom?!", upitan je predsednik od strane voditelja Milomira Marićai

"Samo čekam kada će neki svetski medij da objavi to i to sa punom zbiljom. Ma to smo sudija i ja, nemoj da vam pričam šta sam sve radio", našalio se Vučić.

foto: Profimedia

Vučić je potom poentirao.

"Šta ćete kada ljudi vole da veruju u bajke. A zamislite da se to desilo na utakmici Zvezde i Partizana. Jedni bi rekli "e vidite, evo ga, navija za Zvezdu i zato je to tako. A drugi bi rekli "Evo ga, pošto navija za nas, omogućio im je ovo, da ne ispadne kako navlači Zvezdi". I to tako ide. Ljudi imaju pravo na šale i na povike", dodao je on.

Kurir sport

