PORTUGALAC SE MALO ZABROJAO! TRI MEČA - DEVET BODOVA: Selektor Portugala upisao i "pobedu" protiv Srbije!

Selektor Portugala Fernando Santoš zadovoljan je rezultatima koje je njegova reprezentacija ostvarila u martovskom ciklusu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u Kataru.

Portugalci nakon tri odigrana meča imaju sedam osvojenih bodova i nalaze se zajedno sa Srbijom na deobi prvog mesta u grupi.

Zanimljivo, iskusni stručnjak računa da je njegov tim savladao i Srbiju u Beogradu, iako je taj meč završen rezultatom 2:2.

Naime, na pitanje novinara kako se oseća nakon prva tri odigrana meča, Santoš je kao iz topa odgovorio:

"Tri meča - devet bodova" naravno, aludirao je na fantomski gol Kristijana Ronalda u 93. minutu protiv Srbije, koji sudije nisu priznale.

Santoš je na konferenciji za medije prokomentarisao nastupe Kristijana Ronalda na startu kvalifikacija.

"On je igrač izuzetnih kvaliteta, ali kao i kod svih fudbalera postoje trenuci kada se stvari komplikuju. U normalnim situacijama on od 100 reši 99 situacija. Sada će se odmoriti i to će mu sigurno pomoći. Gol koji je postigao protiv Srbije... Meč ne ide dobro, ekipa izvlači 2:2, ako pogodi u 90. minutu, na stranicama novina će pisati da je Kristijano heroj, spasitelj, ako stvari pođu po zlu… Čak i kod igrača sa takvim veštinama možete da primetite neku teskobu koja u normalnim uslovima ne postoji i lopta bi ušla u gol", rekao je Santoš.

Kurir sport

Kurir