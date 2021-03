LUKA ŽELI FUDBALSKI TIM, A JA ĆERKU: Sofija Milošević progovorila o proširenju porodice (FOTO)

Verenica srpskog fudbalera Luka Jovića otkrila je da bi volela da sin Aleksej uskoro dobije sestru.

"Čim sam rodila Alekseja, pitao me je: "Kada pravimo drugu bebu?" Ne bismo voleli da pravimo veliku razliku između dece. Jedva čekamo da ponovo zatrudnim! On je oduvek želeo da bude mlad tata, a sada sanja o tome da mu rodim fudbalski tim sinova. Ja bih volela da ipak dobijemo ćerku. Mislim da bi se i on skroz raspilavio kad bi uzeo devojčicu u ruke. Zaljubiće se u nju i držaće je kao malo vode na dlanu", kaže Sofija za "Hit" i dodaje:

foto: Printskrin/Instagram

"Kada kažem da Luka želi fudbalski tim, malo preuveličavam. On bi hteo da mu rodim još troje dece, a ja bih da ih ukupno imamo troje. Videćemo na kom ćemo se broju naći", zaključila je Sofija.

(Kurir sport)

Kurir