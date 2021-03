OGLASILA SE MAJKA MALOG GAVRILA POSLE SKANDALA NA AUKCIJI RONALDOVE TRAKE: Razočarana sam strašno, neko se neumesno poigrao...

Podsetimo, na aukciji je došlo do neozbiljnih ponuda pojedinaca pa je suma u jednom trenutku došla do neverovatnih milijardu i 200 miliona dinara, što je dalo lažnu nadu da

“Šta da kažem… Vidite da se neko neumesno poigrao sa celom situacijom i razočarana sam strašno. Da su to uradila neka deca, neko ko ne shvata težinu ove situacije u kojoj smo mi… Ne mogu da zamislim da to može da uradi zreo i razuman čovek”, rekla je Nevena Đurđević za nova.rs i dodala da želi da kontaktira vatrogasca koji je uzeo traku nakon susreta kako bi mu se i lično zahvalila.

“Pokušavam da stupim u kontakt sa Đorđem Vukićevićem, dečkom koji je našao traku. Ne mogu da dođem do njegovog broja, bili smo zajedno u emisiji ja sam bila onlajn, a on je bio gost. Ne mogu da stupim u kontakt sa njim da se zahvalim čoveku. Verovatno su oni, vatrogasci kontaktirali ‘Limundo’, nemam informaciju sa tog sajta. Verujem da su to uradili samoinicijativno", rekla je Nevena Đurđević.

