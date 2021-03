HEROJ SRBIJE! Vatrogasac Đorđe za Kurir: Čim sam ugledao Ronaldovu kapitensku traku na travi znao sam da je TO NADA ZA MALIŠANA!

Vatrogasac Đorđe Vukićević (28) stavio je na aukciju kapitensku traku Kristijana Ronalda koju je našao na terenu posle meča Srbija - Portugal. U razgovoru za Kurir otkrio je šta je sve prethodilo tom momentu, ali je pričao i o događajima posle svega.

Krenimo redom od samog meča...

- Bilo je to obično dežurstvo, kao i na svakoj utakmici gde radimo. Nalazili smo se baš u tom korneru gde igrači ulaze i izlaze sa terena. Imali smo sreću da je Kristijanu Ronaldu poništen onaj gol. Na sreću cele Srbije, a i na moju sreću on je onako odreagovao i bacio traku - počinje priču Đorđe za Kurir.

Kroz glavu mu je tada prolazila samo jedna misao:

- Kada sam kretao na dežurstvo od kuće rekao sam sebi da ako nešto uzmem na toj utakmici pomoći ću malom Gavrilu koga sam upravo tada gledao na televiziji. Razmišljao sam pre svega o dresu, traka mi nije bila ni na kraj pameti, ali se eto desila!

Dileme šta uradati sa dragocenim suvenirom - apsolutno nije ni bilo.

- Taj trenutak kada sam uzeo traku bio je već poseban, istog momenta sam znao šta želim da uradim s njom. Pitao sam kolege i pretpostavljene i svi su se složili sa tim. Bukvalno sam gledao traku na travi i video u njoj tračak nade da pomognemo Gavrilu!

Prosto je zadivljujuće šta godinama u nazad rade vatrogasci spasioci. Pri tom, ne mislimo samo na njihov direktni posao.

- Mi smo jedna velika porodica. Dolazimo na posao s namerom da pomognemo ljudima. Tu nije kraj, moje kolege i ja gledamo da na sve načine pomognemo, kroz slanje humanitarnih SMS poruka ili neki drugi vid - ko koliko može. Ovu traku su zaslužile sve kolege.

Senku na akciju bacili su idioti sa besmislenim porukama i ponudama, za koje Đorđe kaže da bi voleo da se takve stvari iskorene iz našeg društva, a ono što nam je nažalost realnost i te kako boli.

- Krivo mi jer novac određuje da li će neko živeti ili ne. Ovo radim od srca, zaista od srca želim da pomognem ljudima - zaključio je Đorđe.

Komandant o Đorđu: Od njega sam to i očekivao!

Miloš Majstorović, komandant Vatrogasno-spasilačke brigade u Beogradu, imao je po ko zna koji put razloga da bude ponosan.

- Sklon sam da kažem da se humanost stiče u porodici, a da ovaj profesija samo omogućava da se to i iskaže. Ovi momci sve to donosi iz svojih porodica - kaže Majstorović za Kurir.

Dobrovoljno davanje krvi, mogućnost da u kratkom vremenskom periodu organizuju brzo davanje krvi i još mnogo toga... Navikli smo od vatrogasaca na mnogo šta društveno korisnog. Sada je Đorđe u prvom planu.

- Od njega sam to i očekivao. Đorđe je jedan od najboljih momaka koji je pristigao kod nas u poslednjih desetak godina. Mislim da bi i svi ostali tako postupili, ali drago mi je što je to bio on. Nadam se da će njegov gest krenuti pažnju naših sugrađana i da će slediti ovaj primer i poslati poruku pomoći - zaključuje komandant Vatrogasno-spasilačke brigade u Beogradu.

