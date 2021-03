ZBOG OVOG MEČA JE SRPSKI SUDIJA OSUĐEN NA ZATVOR: Smehotresan penal za domaćina, Pavkov ga nazvao MAJMUNČINA! VIDEO

U pitanju je utakmica pretposlednjeg kola sezone 2017/18 koja je direktno odlučivala o učesniku Lige Evrope, a u kojoj je Obradović dosudio dva sporna jedanaesterca za domaćina iz Subotice i "pogurao" ga ka pobedi od 2:0.

Obradoviću je i Prvostepenom presudom Posebnog odeljenja za sprečavanje korupcije u Novom Sadu izrečena mera zabrane obavljanja sudijske funkcijama ili bili kom drugom poslu u Fudbalskom savezu Srbije u narednih deset godina, a sve nakon što je sudija iz Jagodine nakon skandala vraćen u domaći fudbal - kao posmatrač suđenja u nižim ligama.

Podsetimo, Srđan Obradović je naknadno delegiran za susret Spartaka i Radničkog, uz obrazloženje Sudijske komisije FSS da je UEFA zahtevala da prvobitno određeni Milorad Mažić odmara pred finale Lige šampiona, a malo je reći da nije dobro odmenio najboljeg srpskog arbitra.

Obradović je pokazao na penal u 59. minutu posle duela Čečarića (Spartak) i Stankovića (Radnički), što je u gol pretvorio Nikolić, dok je drugi put na penal pokazao u 79. minutu.

Ponovo je pogodio Nikolić, ali nikome nije bilo jasno šta je arbitar iz Jagodine video!

Na istom susretu Obradović je isključio i Milana Pavkova, tadašnjeg fudbalera Radničkog, koji je pozvan na suđenje kao svedok.

"Kada sam dosudio kazneni udarac za domaćine, Pavkov je reagovao govoreći mi: 'Šta to sviraš majmune jedan...' Dok sam u notes beležio podatak o žutom kartonu, on je i dalje verbalno negodovao, iako sam mu kazao da me pusti da radim svoj posao. Pavkov je, međutim, i dalje negodovao, a dok sam se udaljavao, kazao je: 'Ti si stvarno majmunčina, šta to sudiš'", ispričao je Obraović u sudnici.

"Posle toga, drugi put u razmaku od 10 do 15 sekundi, pokazao sam mu ponovo žuti karton, a zatim i crveni", kazao je sudija.

Govoreći o spornom penalu kome se "smejala cela Srbija", Obradović je rekao da je video da je jedan igrač Radničkog igrao rukom, kao i da mu je tu informaciju potvrdio pomoćni arbitar na tom meču. Istakao je i da se ni sa kim nije dogovarao kada je delegiran za utakmicu.

"Odbrambeni igrač Radničkog je startovao loptu, i po položaju njegovog tela sam video da ruka ide ka lopti, a zatim da je promenila pravac. Nisam imao nikakvu vizuelnu prepreku, i odluku o kaznenom udarcu sam doneo po slobodnom sudijskom uverenju", govorio je tada Obradović, ali je očigledno Viši sud u Novom Sadu utvrdio da je bilo nepravilnosti i nečasnih radnji.

Kurir sport

Kurir