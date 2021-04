PIKSI DIŽE SRBIJU, MITRE, TERAJ DALJE: Pančev oduševljen igrama Srbije, ponosan na Makedonce, a pričao je i o mladim napadačima

- Vidi se napredak u igri Srbije, da su motivacija i zalaganje na višem nivou i zbog toga se sve vraća. U meču protiv Portugalije, bila je izvanredna u drugom delu i pokazala kvalitet u kojem je podigla svoj moral, za razliku od pre, kada je lako padala - analizira Pančev, za "Novosti", učinak "orlova" i posebnu pažnju posvećuje povratku iz deficita protiv Ronalda i drugova.

Za Piksija, kaže da će mu oreol jednog od najboljih domaćih igrača svih vremena pomoći kao selektoru.

- Nema potrebe trošiti reči o Draganu Stojkoviću i kao treneru i kao igraču. Radio je dugo u Japanu i Kini, ima iskustvo. Smatram da će odraditi dobar posao. Ne zavisi sve od njega, mora da se napravi dobra atmosfera na koju utiču i igrači, ali mislim da će sa Piksijem Srbija da zaliči na ono što fudbalski to i zaslužuje - daje svoj sud "skopska Kobra".

Pančev za naše napadače ima samo reči hvale.

- Malog Vlahovića pratim kad god gledam Seriju A, i imam samo pohvale. Jović, iako je bio na marginama u Realu, takođe je sjajan igrač - govori Pančev i pravi poseban osvrt na Mitrovića - Čestitao sam Aleksandru nedavno u TV izjavi, a pre manje od godinu dana smo se čuli preko "Skajpa" kada je bio u Londonu i ispričali smo se. Zezaju ga u Fulamu i ovo mu je baš trebalo. Postigao je lepe golove. Naročito onaj drugi protiv Irske, koji je jako zahtevan, a ja kao igrač koji je dao mnogo pogodaka glavom, znam koliko je to teško. Protiv Portugalije se odlično izgurao sa štoperom, dok je u Azerbejdžanu pokazao kako se igra nogom. Posebno kod drugog gola, kada je prevario i igrača i golmana da će da šutira desnom, pa je opalio levom. Neka tera dalje i čestitke za rekord koji je srušio.

foto: Profimedia

Blistala je i Darkova Severna Makedonija. Dobila je Nemačku kao gost u kvalifikacijama, što 20 godina niko nije uspeo.

- To je istorijski uspeh. Svaka čast momcima. Kako i zašto je došlo do toga, to je već za dublju analizu. Da li su Nemci dozvolili našima ili su naši došli do toga sami.

Na skeneru "Kobre sa Vardara" je i ostatak društva iz bivše SFRJ.

- Jedino Hrvatska ima kontinuitet. Smena generacija će dovesti do toga da malo padne, ali imaju iskustva i biće ponovo dobri. Fakti su da su Slovenija i Crna Gora kvalitativno pali, dok za BiH smatram da treba da pruža više. Koja god eks-ju republika napravi rezultat meni je drago. Ne mogu da navijam za Škotsku ili Belgiju, normalno je za Hrvatsku, Sloveniju, Crnu Goru, valjda smo tako vaspitani, u tom duhu.

Stanje na terenima nekadašnje države redovno prati.

- Pratim srpsko, bosansko, hrvatsko prvenstvo. Mlađima kažem, ja pre gledam Hajduk - Rijeka nego Arsenal - Sautempton. Igra se tu korektan fudbal, daleko je od nivoa one jugoslovenske lige, ali možda će se jednog dana vratiti kvalitet. Naravno, navijam za Zvezdu kao i Vardar i drago mi je da Dejan Stanković gura ovako. Treba mu dati podršku, dobar mu je potez što se vratio u crveno-bele, a imam pohvale i za Terzića, Mrkelu, Džajića i Mijailovića koji odlično vode klub - podvlači nekada ubojiti centarfor Zvezde.

