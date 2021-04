BRĐANI DEKLASIRALI GOLUBOVE Đorđević: Imamo dovoljno motiva da do kraja igramo u istom ritmu

"Prezadovoljan sam, kako da ne budem. Bila je ovo jedna od najbitnijih utakmica u sezoni za nas, u smislu da se daleko odlepimo na četvrtom mestu, što smo na kraju i učinili. Teško mi je da bilo koga izdvojim, svi su pružili fenomenalnu partiju", rekao je on za klupski sajt.

Fudbaleri Čukaričkog pobedili su juče subotički Spartak sa ubedljivih 5:1, u utakmici 29. kola Super lige Srbije.

Brđani su četvrti na tabeli domaćeg šampionata i sada imaju 13 bodova više u odnosu na najbližeg pratioca, od ove runde to je ekipa TSC-a.

Đorđević je naveo da je bio siguran da gol Spartaka u poslednjim momentima prvog poluvremena neće poremetiti njegovu ekipu.

"Toliko smo dobro izgledali na terenu, pa sam i rekao momcima u pauzi da nema nikakvih problema, da treba da nastavimo u istom ritmu i da što pre postignemo treći gol, što je Savić vrlo brzo i učinio. Posle je išlo sve svojim tokom, dali smo još dva gola i imali sijaset šansi", rekao je on.

Kapiten Čukaričkog Marko Docić je na meču protiv Spartaka zabeležio čak tri asistencije.

"Odavno sam govorio da je on blago ove ekipe, u svakom smislu. I liderstva, njegove uloge u celom timu, komunikacije izmedju igrača i stručnog štaba, uprave... Igračke kvalitete i da ne pominjem. Ali, teško mi je posle ovakve utakmice bilo koga da izdvojim, ne bih smeo ni da počnem da nabrajam...", rekao je Đorđević.

Četiri od pet golova postigli su "bonus" igrači, po dva su delo Đorđa Jovanovića i Milana Savića, uz prvenac Strahinje Tanasijevića u dresu Čukaričkog.

"Mladji igrači su takođe bili na vrhunskom nivou.... To je odlična stvar za naš klub, a posebno nas raduje činjenica da su svi pokazali da poseduju kvalitet i da na njih mora ozbiljno da se računa", rekao je trener Čuke.

"Vreme je njihov saveznik, ali moraće na najbolji mogući način da koriste svaki minut na terenu. Doduše, neki od njih igraju već u kontinuitetu, skoro da su postali iskusni igrači", dodao je on.

Do kraja sezone je ostalo još devet kola, a Đorđević je naveo da se "iskreno nada" da prednost njegove ekipe ne može da se "istopi".

"Pogledali smo se u svlačionici, složili se da sad počnemo da pričamo o trećem mestu. Znamo da je to u Super ligi bio najveći uspeh kluba do sada, da smo blizu i nekih drugih rekorda, po broju osvojenih bodova i postignutih golova u jednoj sezoni. Imamo sasvim dovoljno motiva da do kraja igramo u istom ritmu", rekao je on.

"Neće biti lako ni u jednom meču, igraćemo i sa ekipama koje će se boriti za opstanak u društvu najboljih, a one su tada na maksimumu. Na nama je da u svakom meču idemo na pobedu i da sezonu završimo kako dolikuje ovakvom klubu", zaključio je trener Čukaričkog.

(Beta)