FUDBALSKE DERIKOŽE: Menadžeri za devet meseci ojadili Partizan i Crvenu zvezdu za 2,6 miliona evra!!!

Partizan i Crvena zvezda su za manje od godinu dana, na ime provizija za odlazne i dolazne transfere, kombinovano fudbalskim agentima uplatili nešto više od 2.600.000 evra!

Fudbalski savez Srbije doneo je odluku da se transparentno objave imena registrovanih posrednika, kao i podataka o poslovima u kojima su oni učestovali, te iznosa koje su tom prilikom zaradili. I to za period od 27. juna 2020. do 26. marta 2021.

foto: Starsport

FS Srbije je u objavi naveo da su sve informacije date u dobroj veri, u cilju postupanja u skladu sa fudbalskim regulatornim zahtevima, uz dodatak da ne odgovaraju ni za kompletnost, niti za pouzdanost podataka, koji govore da su agenti u Srbiji, u pomenutom periodu, zaradili 2.763.736 evra i 20.000 američkih dolara!

Partizan je u prethodnih devet meseci bio "najvelikodušniji" prema fudbalskim agentima. Kako i ne bi, kada su crno-beli napravili dva ozbiljna izlazna transfera, prodali su Filipa Stevanovića u Mančester siti (6.500.000 miliona evra, plus 2.000.000 miliona u bonusima) i Umara Sadika u Almeriju (5.000.000 evra, plus klauzule koje bi transfer mogle da podignu do 12.000.000 evra).

foto: Starsport©

Crno-beli su menadžerima isplatili 1.612.435 evra i 20.000 dolara. Sa druge strane, Crvenu zvezdu je posao sa agentima koštao 1.055.651 evro. Značajno manje sume dali su još TSC, Voždovac, Napredak i Čukarički, što govori da su samo četiri kluba uz "večite", od 20 superligaša, uspeli da prodaju fudbalere.

foto: Www.crvenazvezdafk.com/Nikola Mitić

Konkretno, Čukarički je dao 66.000 evra, Napredak 4.000, Voždovac 13.650, a TSC 12.000 posrednicima.

foto: Kurir sport

Lista agenata koji su stvarili najveće profite izgleda ovako. Prvi je Ivica Pavlović, koji je od transfera beogradskih "večitih rivala" zaradio 907.610 evra, dok je najveću sumu od jednog transfera zaradio Nikola Damjanac. Tačno 520.000 evra od Stevanovićeve prodaje Sitiju.

PARTIZAN – 1.623.435 evra + 20.000 dolara * Romeo Filipović za ugovor Makija Banjaka – 88.000 evra * Roj Rajber za ugovor Miloša Jojića – 85.000 u dve rate * Miloš Mutavdžić za ugovor Nikole Terzića – 9.800 * Milan Biševac za ugovor Žan Kristofa Bajbeka – 100.400 * Ivica Pavlović za kupovinu Umara Sadika iz Rome – 234.815 * Ivica Pavlović za transfer Umara Sadika u Almeriju – 400.000 * Nikola Damjanac za transfer Filipa Stevanovića u Mančester Siti – 520.000 u dve rate * Mladen Simić za ugovor Ivana Obradovića – 11.500 * Nemanja Bogdanović za ugovor Marka Živkovića – 21.700 * Darko Ristić za ugovor Svetozara Markovića i pozajmicu Olimpijakosu – 15.800 * Dalibor Polić za transfer Uroša Vitasa u Kasdiju – 40.000 * Milan Bogdanović za novi ugovor s Nemanjom Miletićem 41.420 + još 44.000 za transfer u Al Read * Rade Ćaldović za odlazak Nemanje Nikolića u Al Read – 20.000 dolara

CRVENA ZVEZDA – 1.055.651 evro * Ivica Pavlović za ugovor s Filipom Falkom – 206.268 * Miroslav Stamenković za transfer Filipa Falka iz Lečea – 80.000 u tri rate * Miroslav Stamenković za transfer Dušana Jovančića u Rize – 24.000 u dve rate * Milan Bogdanović za ugovor sa Aleksandrom Kataijem – 100.000 u dve rate * Nikola Damjanac za transfer Matea Garsije u Aris – 96.000 u tri rate * Ivica Pavlović za pozajmicu Dijega Falčinelija iz Sasuola – 66.527 * Miloš Bogdanović za ugovor sa Akselom Bakajokom – 74.800 * Saša Pavlović za transfer Miloša Vulića u Krotone – 48.000 * Luj Denol za ugovor za Gelora Kangu – 196.915 u tri rate * Aleksandar Čanović za ugovor sa Zoranom Popovićem – 41.140 * Brajan Džon Grinvud za transfer Tomanea u Samsun – 56.000 * Đanluka Di Domeniko za ugovor Sekua Sanoga – 66.000

ČUKARIČKI – 66.000 evra * Vladimir Jorović za transfer Veljka Birmančevića u Malme – 50.000 * Đuro Ivanišević za transfer Miroslava Bogosavca u Ahmet – 16.000 VOŽDOVAC – 13.500 * Milan Bogdanović za transfer Nenada Cvetkovića u Ašdod – 13.500 TSC – 12.000 * Goran Marić za transfer Vladimira Silađija u Gangvon – 12.000 NAPREDAK – 4.000 * Boban Savić za transfer Milana Obradovića u Vislu Plok – 4.000

Kurir sport